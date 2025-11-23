कास्की ३ मा रास्वपाकी बिना गुरुङको जित सुनिश्चित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कास्की क्षेत्र नम्बर ३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेदवार बिना गुरुङको जित सुनिश्चित भएको छ।
- उनले ५६ हजार १३२ मत गणना हुँदा ३२ हजार ११२ मत पाएकी छन् र २४ हजार २० मतान्तरले अगाडि छन्।
- उनका प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले ११ हजार २५७ मत ल्याएका छन् र निर्वाचन कार्यालयले मतपरिणाम घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ।
२२ फागुन, काठमाडौं । कास्की क्षेत्र नम्बर ३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेदवार बिना गुरुङको जित सुनिश्चित भएको छ ।
यहाँ ६५ हजार ४ सय ७ मत खसेको छ । अब गणना गर्न बाँकी मतभन्दा उनले बनाएको मतान्तर बढी भएसँगै उनको जित निश्चित भएको हो ।
५६ हजार १३२ मत गणना हुँदा बिनाले ३२ हजार ११२ मत ल्याएकी छन् । ९ हजार २७५ मत गणना गर्न बाँकी छँदा बिना २४ हजार २० मतान्तरले अगाडि छन् । उनका प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले ११ हजार २५७ मत ल्याएका छन् ।
तेस्रो स्थानमा रहेका नेकपा एमालेका उम्मेदवार दमोदर बैरागीले ६ हजार ७०२ मत ल्याएका छन् भने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका गोपाल गिरीले १ हजार २७४ मत ल्याएका छन् । राप्रपाका अर्जुन खनालले १ हजार १७९ मत ल्याएका छन् ।
बिना रास्वपाबाट गण्डकीमा एकमात्र महिला उम्मेदवार हुन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मतपरिणाम सकेर घोषणाको तयारी गरेको निर्वाचन कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी रुद्र न्यौपानेले जानकारी दिए ।
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
