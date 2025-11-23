भक्तपुर-२ : रास्वपाका खत्री १६ हजार बढी मतसहित अगाडि

२२ फागुन, काठमाडौं । भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–२ को जारी मतगणनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार राजीव खत्रीले फराकिलो अग्रता कायमै राखेका छन् ।
पछिल्लो अपडेटअनुसार खत्रीले २१ हजार ४७२ मत प्राप्त गर्दै पहिलो स्थानमा छन् ।
नेकपा एमालेका उम्मेदवार महेश बस्नेतले ५ हजार ४४१ मतसहित खत्रीलाई पछ्याइरहेका छन् ।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार कविर राणाले ४ हजार २६० मत ल्याएर तेस्रो स्थानमा रहेका छन् ।
