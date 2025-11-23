सल्यानमा २ हजार बढी मतान्तरसहित रमेश मल्लको अग्रता

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सल्यानमा जारी मतगणनामा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार रमेश कुमार मल्लले ९ हजार ४८९ मत गणना हुँदा ४ हजार ३९६ मत प्राप्त गरी अग्रता कायम राखेका छन्।
- उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ललित कुमार चन्दले १ हजार ६२३ मत प्राप्त गरेका छन् र मतान्तर २ हजार ७७३ पुगेको छ।
- मतगणनाका क्रममा ५०८ मत बदर भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ र जिल्लास्थित समन्वय समितिको भवनमा मतगणना जारी छ।
२२ फागुन, सल्यान । सल्यानमा जारी मतगणनामा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार रमेश कुमार मल्लले फराकिलो अग्रता कायम राखेका छन् ।
हालसम्म ९ हजार ४८९ मत गणना हुँदा मल्लले ४ हजार ३९६ मत प्राप्त गरेका छन् । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ललित कुमार चन्दले १ हजार ६२३ मत प्राप्त गरेका छन् ।
यससँगै मल्ल र चन्दबीचको मतान्तर २ हजार ७७३ पुगेको छ।
त्यस्तै नेपाली काँग्रेसका केश बहादुर बिष्टले १ हजार ५८३ मत, नेकपा एमालेका गुलावजंग शाहले १ हजार २१० मत र नेकपा माओवादीका चन्द्रबहादुर खड्काले ४८२ मत प्राप्त गरेका छन्।
मतगणनाका क्रममा हालसम्म ५0८ मत बदर भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। जिल्लास्थित समन्वय समितिको भवनमा मतगणना जारी रहेको छ।
