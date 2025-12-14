नेकपाले सल्यानमा २ पूर्वमन्त्रीलाई रोकेर रमेश मल्ललाई दियो टिकट

५ माघ, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सल्यानमा दुई पूर्वमन्त्रीलाई छोडेर युवा नेता रमेश मल्ललाई टिकट दिएको छ ।
अखिल क्रान्तिकारीका पूर्वअध्यक्ष मल्ल पहिलोपटक चुनाव लड्न लागेका हुन् । यसअघि सोही क्षेत्रबाट चुनाव जितेका प्रकाश ज्वालाले दाबी छोडेपछि मल्लले टिकट पाएका हुन् ।
नेकपाले अन्य ठाउँमा यसअघि टुंगो लगाए पनि सल्यानलगायतका केही क्षेत्रमा उम्मेदवारको टुंगो लगाएको थिएन ।
२०७९ को निर्वाचन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीच गठबन्धन भएको थियो । गठबन्धनबाट ज्वालाले जितेका थिए । उनी अहिले नेकपाकै नेता छन् ।
जिल्लाबाट मल्लसहित ज्वाला र पूर्वमन्त्री टेकबहादुर बस्नेत सिफारिस भएका थिए ।
टिकट पाएका मल्लले यसअघि प्रचण्डको स्वकीय सचिव भएर काम गरेका थिए ।
