जडिबुटीमा गोली चलाएर प्रहरीले समात्यो लुटेरा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- काठमाडौंको जडीबुटीमा प्रहरीले गोली चलाएर लुटपाटमा संलग्न गणेश कार्कीलाई पक्राउ गरेको छ ।
- शनिबार सुकेधारामा महिलाको सुन लुटपाट गरेको आरोप लागेका कार्कीको बायाँ खुट्टामा गोली लागेको छ ।
- प्रहरीका अनुसार घाइते कार्कीको हाल ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ ।
१६ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौंको जडिबुटीमा प्रहरीले गोली चलाएर एक जनालाई पक्राउ गरेको छ
जडिबुटीस्थित रोयल पार्टी प्यालेस नजिकै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले गोली प्रहार गरेर एकजना लुटेरालाई पक्राउ गरेको हो ।
पक्राउ पर्नेमा काठमाडौंको भद्रकाली घर भएका गणेश कार्की छन् । उनको बायाँ खुट्टामा गोली लागेको जिल्ला प्रहरी परिसरका एसपी पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए ।
शनिबार दिउँसो सुकेधारमा एक महिलामाथि लुटपाट भएको थियो । उनको साथबाट सुनसहितका गरगहना लुटपाट भएको थियो ।
सो घटनामा सलग्न एक जनालाई प्रहरीले दिउँसो नै पक्राउ गरेको थियो। । अर्का एकजनालाई भने साझ जडिबुटीबाट गोली चलाएर पक्राउ गरिएको एसपी भट्टराईले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पक्राउ परेका व्यक्ति ट्रमा सेन्टरमा उपचाररत छन् । उनको बायाँ खुट्टामा चोट लागेको छ ।
