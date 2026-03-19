जडिबुटीमा गोली चलाएर प्रहरीले समात्यो लुटेरा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १६ गते २३:५७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौंको जडीबुटीमा प्रहरीले गोली चलाएर लुटपाटमा संलग्न गणेश कार्कीलाई पक्राउ गरेको छ ।
  • शनिबार सुकेधारामा महिलाको सुन लुटपाट गरेको आरोप लागेका कार्कीको बायाँ खुट्टामा गोली लागेको छ ।
  • प्रहरीका अनुसार घाइते कार्कीको हाल ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ ।

१६ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौंको जडिबुटीमा प्रहरीले गोली चलाएर एक जनालाई पक्राउ गरेको छ

जडिबुटीस्थित रोयल पार्टी प्यालेस नजिकै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले गोली प्रहार गरेर एकजना लुटेरालाई पक्राउ गरेको हो ।

पक्राउ पर्नेमा काठमाडौंको भद्रकाली घर भएका गणेश कार्की छन् । उनको बायाँ खुट्टामा गोली लागेको जिल्ला प्रहरी परिसरका एसपी पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए ।

शनिबार दिउँसो सुकेधारमा एक महिलामाथि लुटपाट भएको थियो । उनको साथबाट सुनसहितका गरगहना लुटपाट भएको थियो ।
सो घटनामा सलग्न एक जनालाई प्रहरीले दिउँसो नै पक्राउ गरेको थियो। । अर्का एकजनालाई भने साझ जडिबुटीबाट गोली चलाएर पक्राउ गरिएको एसपी भट्टराईले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार पक्राउ परेका व्यक्ति ट्रमा सेन्टरमा उपचाररत छन् । उनको बायाँ खुट्टामा चोट लागेको छ ।

प्रहरी र सशस्त्रको सेवा र पेन्सन अवधि पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरिने

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

एक महिनाभित्र १२ वटा कुकुरमाथि क्रुरता, प्रहरीले गर्‍यो कारबाही

प्रहरी चौकी स्थापना भएको तीन दशकपछि भवन

सिन्धुली प्रहरीमा ‘स्मार्ट कन्ट्रोल’ रुम

आईजीपी र एपीजी अन मनि लण्डरिङ प्रतिनिधिबीच भेट

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

