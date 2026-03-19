+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाले समुद्रमुनि चल्ने ड्रोन प्रविधि विकास गर्ने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १७ गते ७:१३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया सम्मिलित ओकस सैन्य गठबन्धनले समुद्रमुनि चल्ने मानवरहित पनडुब्बी ड्रोन प्रविधि विकास गर्ने घोषणा गरेको छ ।
  • यस पनडुब्बी ड्रोन परियोजनाका लागि बेलायतले १५ करोड पाउन्ड अर्थात् करिब २० करोड १० लाख डलर लगानी गर्ने भएको छ ।
  • ओकस गठबन्धनलाई विशेषगरी हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो सैन्य गतिविधिलाई काउन्टर गर्ने रणनीतिका रूपमा लिने गरिएको छ ।

१७ जेठ, काठमाडौं । अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया सम्मिलित (ओकस सैन्य गठबन्धन) ले समुद्रमुनि चल्ने ड्रोन प्रविधि विकास गर्ने भएका छन् ।

सिंगापुरमा आयोजित सुरक्षा सम्मेलन (सांग्रिला डायलोग)मा यो निर्णय भएको हो । सम्मेलनपछि तीनवटै देशका रक्षा मन्त्रीहरुले समुद्र मुनिको रक्षा प्रणाली चुस्त बनाउन र महत्वपूर्ण समुद्री केबलहरूको सुरक्षा गर्न अत्याधुनिक ‘अनक्रुड अन्डरसी भेइकल’ अर्थात् मानवरहित पनडुब्बी ड्रोन प्रविधि विकास गर्ने घोषणा संयुक्त रूपमा गरे ।

यो प्रविधि आगामी वर्षसम्ममा तयार भइसक्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस परियोजनाको कुल लागत स्पष्ट नगरिए पनि बेलायती रक्षामन्त्री जन हिलीले यसमा आफ्नो देशले १५ करोड पाउन्ड (करिब २० करोड १० लाख डलर) लगानी गर्ने जानकारी दिएका छन् ।

सन् २०२१ मा स्थापना भएको ओकस रक्षा सम्झौताको मुख्य उद्देश्य परमाणु पनडुब्बी विकास गर्नु र सैन्य विशेषज्ञता साझा गर्नु हो । ओकस गठबन्धनलाई मुख्यत: इन्डो–प्यासिफिक (हिन्द–प्रशान्त) क्षेत्रमा चीनको बढ्दो सैन्य उपस्थिति र दक्षिण चीन सागर जस्ता विवादित क्षेत्रमा उसको गतिविधिलाई काउन्टर गर्ने रणनीतिका रूपमा हेरिँदै आएको छ ।

‘पिलर टु’ अन्तर्गतको पहिलो मुख्य परियोजना

यो ड्रोन प्रविधि ओकसको ‘पिलर टु’ अन्तर्गतको पहिलो ठूलो परियोजना हो । यस स्तम्भअन्तर्गत साझेदार देशहरूले लामो दूरीको हाइपरसोनिक मिसाइल, अन्डरवाटर रोबोटिक्स र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जस्ता अत्याधुनिक प्रविधिमा सँगै काम गरिरहेका छन् ।

संयुक्त विज्ञप्ति अनुसार, यो नयाँ परियोजनाले पनडुब्बी ड्रोनका लागि अत्याधुनिक हतियार र प्रणालीहरू विकास गर्नेछ । यसले समुद्र मुनिका पूर्वाधारहरूको सुरक्षा गर्ने, सैन्य आक्रमणहरू गर्न सक्ने, निगरानी, सूचना संकलन र बन्दोबस्तीका सामान ओसारपसार (लजिस्टिक) गर्ने कार्य गर्नेछ ।

बेलायती रक्षामन्त्री हिलीले ओकस गठबन्धनको सुस्त प्रगतिलाई लिएर हुँदै आएको आलोचनालाई स्वीकार गर्दै भनेका छन्, ‘ओकसमा लामो समयसम्म हामीले कुरा धेरै गर्‍यौँ तर उपलब्धि थोरै दियौँ । हाम्रा तीनवटै सरकारको नेतृत्वमा अब त्यो स्थिति बदलिएको छ ।’

रक्षामन्त्री हिलीका अनुसार यी ड्रोनहरू प्रशान्त महासागर, एटलान्टिक महासागर र सुदूर उत्तरी (हाई नर्थ) क्षेत्रमा सुरक्षा सन्तुलन कायम राख्न सहयोगी हुनेछन् ।

रुस र चीनको बढ्दो खतरा

यो घोषणा हुनुभन्दा एक महिना अघि मात्र बेलायतले रुसमाथि आफ्नो समुद्री केबल र पाइपलाइनहरूमा गुप्त अपरेसन चलाएको आरोप लगाएको थियो, जसलाई रुसले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

गत डिसेम्बरमा मात्र बेलायत र नर्वेले उत्तर एटलान्टिकमा रुसी पनडुब्बीहरू र्ट्याक गर्न र समुद्री केबल जोगाउन सम्झौता गरेका थिए । बेलायत करिब ६० वटा समुद्री केबलहरूसँग जोडिएको छ, जहाँ हालैका वर्षहरूमा रुसी जहाजहरूको उपस्थिति ३० प्रतिशतले बढेको बताइएको छ ।

यसैगरी, ताइवान र स्विडेनको समुद्री क्षेत्रमा पनि चिनियाँ जहाजहरूले समुद्र मुनिको केबलमा क्षति पुर्‍याएको आशंका गरिएको छ । यद्यपि, शनिबार बीबीसीले सोधेको प्रश्नमा तीनै देशका रक्षामन्त्रीहरूले यो प्रविधि रुस वा चीन लक्षित हो या होइन भन्नेबारे सिधा जवाफ नदिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

‘पिलर वान’ र अस्ट्रेलियाको चुनौती

बीबीसीका अनुसार ओकसको ‘पिलर वान’ अन्तर्गत बेलायत र अस्ट्रेलियाका लागि परमाणु ऊर्जाबाट चल्ने अत्याधुनिक आक्रमणकारी पनडुब्बीहरू निर्माण गरिँदैछ । अस्ट्रेलियाका लागि यो ऐतिहासिक सैन्य स्तरोन्नति हो । अमेरिकाले बेलायतपछि आफ्नो विशिष्ट आणविक सञ्चालन प्रविधि साझेदार गर्न लागेको अस्ट्रेलिया दोस्रो देश हो ।

तर, अस्ट्रेलियाको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो यो रक्षा परियोजना समयमै पुरा हुन सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा आशंकाहरू उब्जिएका छन् । यी नयाँ पनडुब्बीहरू सन् २०४० को दशकभन्दा अघि तयार हुने छैनन् । त्यस अवधिसम्मका लागि अमेरिका र बेलायतले आफ्ना आणविक पनडुब्बीहरू अस्ट्रेलियामा पालैपालो तैनाथ गर्नेछन् । सन् २०३० को दशकमा अस्ट्रेलियाले अमेरिकासँग सेकेन्ड–ह्यान्ड आणविक पनडुब्बीहरू खरिद गर्नेछ ।

अस्ट्रेलियाका रक्षामन्त्री रिचर्ड मार्ल्सले यो पनडुब्बी परियोजना अघि बढाउनुको विकल्प नभएको र यसको कुनै ‘प्लान बी’ नरहेको बताए ।

यसैबीच, अमेरिकी रक्षा सचिव पिट हेगसेथले यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा अमेरिकी नौसेनाका कर्मचारीहरू अस्ट्रेलिया पुग्ने पुष्टि गरेका छन् ।

ड्रोन समुद्र
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’
तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित