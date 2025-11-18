दाङमा निर्वाचनको ३ दिन अघिदेखि ड्रोन प्रयोगमा रोक

१२ फागुन, काठमाडौं । आसन्न निर्वाचनलाई केन्द्रित गर्दै दाङमा ड्रोनको प्रयोगमा रोक लगाइएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको सूचना अनुसार, निर्वाचनको दिनभन्दा ३ दिन अघि (फागुन १८ गते) देखि ड्रोन प्रयोगमा रोक लगाइएको हो ।
कुनै व्यक्ति वा निकायहरुले अनुमति लिई संचालनमा रहेका ड्रोनहरू प्रयोगमा रोक लगाइएको हो ।
‘निर्वाचन भन्दा ३ दिन अगाडि ( मिति २०८२/११/१८ गते) देखि निर्वाचन सम्पन्न नहुँदासम्म ड्रोनको प्रयोगमा रोक लगाइएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ,’ जारी सूचनामा भनिएको छ ।
उक्त सूचना कसैले उल्लंघन गरेको पाइएमा कानुन बमोजिम कडा कारबाही हुने प्रशासन कार्यालयले भनेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4