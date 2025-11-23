क्यान्सर उपचारमा नयाँ विधि : ब्याक्टेरिया प्रयोग गर्दै वैज्ञानिकहरू

११ फागुन, काठमाडौं । युनिभर्सिटी अफ वाटरलूका वैज्ञानिकहरूले नयाँ क्यान्सर उपचार विधिमा काम गरिरहेका छन् ।
यस विधिमा विशेष रूपमा इन्जिनियरिङ गरिएको ब्याक्टेरियाले ट्युमरलाई भित्रैबाट खाएर नष्ट गर्छ।
यो प्रविधिले माटोमा पाइने क्लिोस्ट्रिडियम स्पोरोजेनेस नामक ब्याक्टेरियाको प्रयोग गर्छ।
धेरैजसो ट्युमरको भित्री भागमा अक्सिजन हुँदैन । यो ब्याक्टेरिया अक्सिजन नभएको ठाउँमा मात्र फस्टाउने भएकाले यसले ट्युमरको भित्री भागका पोषक तत्वहरू खाएर ट्युमरलाई मार्छ ।
ब्याक्टेरिया ट्युमरको बाहिरी भाग (जहाँ थोरै अक्सिजन हुन्छ) मा पुग्दा नमरोस् भनेर वैज्ञानिकहरूले यसमा विशेष ‘डिएनए सर्किट’ जडान गरेका छन् । यसले ब्याक्टेरियालाई केही समय अक्सिजनमा पनि जीवित रहन मद्दत गर्छ।
ब्याक्टेरियाले आफ्नो शक्ति तब मात्र सक्रिय गर्छ जब ऊ ट्युमर भित्र सुरक्षित रूपमा धेरै संख्यामा जम्मा हुन्छ। यसले गर्दा शरीरका अन्य स्वस्थ भागहरूमा ब्याक्टेरिया फैलिने खतरा हुँदैन।
यो अनुसन्धानमा गणित, इन्जिनियरिङ र जीवविज्ञानका विज्ञहरू मिलेर काम गरिरहेका छन्। अब यसको परीक्षण प्रयोगशालामा ट्युमरहरू विरुद्ध गरिने तयारी छ।
