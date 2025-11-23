+
डीएभीमा चौथो बीसीए कप अन्तर कलेज फुट्सल प्रतियोगिता सम्पन्न

२०८२ फागुन १२ गते १६:५८

  • डीएभी कलेजको आयोजनामा चौथो बीसीए कप पुरुष अन्तर–कलेज फुट्सल प्रतियोगिता १२ फागुनमा सम्पन्न भएको छ।
  • प्रतियोगितामा २८ टोली सहभागी थिए र नागार्जुन कलेज अफ आईटी विजेता बनेको छ।
  • विजेताले १ लाख ५० हजार र उपविजेताले ७५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्।

१२ फागुन, काठमाडौं । डीएभी कलेजको आयोजनामा चौथो बीसीए कप पुरुष अन्तर–कलेज फुट्सल प्रतियोगिता आइतबार सम्पन्न भएको छ । दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको प्रतियोगितामा विभिन्न कलेजका २८ टोलीले सहभागिता जनाएका थिए ।

प्रतियोगिता व्हिजी डेभियन्स र कोग्निटो आईटी क्लबको संयोजन तथा डीएभी कलेजको सहयोगमा आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रमको अध्यक्षता डीएभी कलेजका अध्यक्ष अनिल केडियाले गरेका थिए। कार्यक्रममा राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी बिकेश कुथु प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए। साथै डीएभी कलेज तथा अन्य संस्थाका प्राध्यापक, शिक्षाविद् र अतिथिहरूको उपस्थिति थियो ।

प्रतिस्पर्धात्मक खेलपछि नागार्जुन कलेज अफ आईटी विजेता बनेको छ। विजेता टोलीले नगद १ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरेको छ । पास्कल नेसनल कलेज उपविजेता बन्दै ७५ हजार नगद पुरस्कार प्राप्त गरेको छ ।

व्यक्तिगततर्फ नागार्जुन कलेज अफ आईटीका रिशव श्रेष्ठ उत्कृष्ट गोलरक्षक घोषित भए भने श्रेयन श्रेष्ठ सर्वाधिक गोलकर्ता बने। उत्कृष्ट खेलाडीको उपाधि पास्कल नेसनल कलेजका आवास योञ्जनले प्राप्त गरे ।

उद्घाटन समारोहमा बोल्दै प्रमुख अतिथि बिकेश कुथु र डीएभी कलेजका अध्यक्ष अनिल केडियाले आईटी विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि खेलकुद महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । प्रविधिसँग बढी समय बिताउने विद्यार्थीका लागि शारीरिक गतिविधि आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो। अध्यक्ष केडियाले प्रविधिमुखी जीवनशैलीका कारण खेलकुदको महत्त्व झन् बढेको उल्लेख गरे।

डीएभी कलेज
