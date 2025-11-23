+
गृह मन्त्रालयमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक जारी

गृहमन्त्रालयमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक जारी छ । 

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १२ गते १६:४३

१२ फागुन, काठमाडौँ । गृहमन्त्रालयमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक जारी छ ।  बैठक आसन्न फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन केन्द्रित रहेको बताइएको छ ।

केन्द्रीय सुरक्षा समितिका अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा जारी बैठकमा चारवटै सुरक्षा निकायका उच्च पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको छ ।

बैठकमा विशेषगरी देशका विभिन्न भागमा भइरहेका पछिल्ला गतिविधि, निर्वाचनसँग सम्बन्धित सुरक्षा चुनौतिका विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक
