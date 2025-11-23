तस्बिरहरूमा हेर्नुहोस्, १५० वर्षअघिको भारत कस्तो थियो ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- ब्रिटिश साम्राज्यका लागि १९औं शताब्दीको उत्तरार्धमा भारतलाई बुझ्न फोटोग्राफी सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम बन्यो।
१९औं शताब्दीको उत्तरार्धमा भारतलाई जान्न र यसलाई विभिन्न तरिकाले वर्गीकरण गरेर बुझ्न ब्रिटिश साम्राज्यका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम फोटोग्राफी बन्यो ।
त्यसबेलाका केही फोटोहरू अहिले भारतको दिल्लीस्थित आर्ट ग्यालेरी डीएजीमा ‘टाइपकास्टिङ: फोटोग्राफिङ द पिपुल्स अफ इन्डिया, १८५५-१९२०’ नाम दिएर प्रदर्शनीमा राखिएका छन् ।
यस प्रदर्शनीमा त्यस समयका करिब २०० दुर्लभ तस्बिरहरू देख्न सकिन्छ । जसमा उत्तर-पूर्वका लेप्चा र भुटिया समुदायदेखि उत्तर-पश्चिमका अफ्रिदीसम्म, नीलगिरीका टोडादेखि पश्चिम भारतका पारसी र गुजराती कुलीन वर्गसम्मका तस्बिरहरू रहेका छन् ।
इतिहासकार सुदेशना गुहाले क्युरेट गरेको यो प्रदर्शनीमा स्यामुअल बर्न, लाला दिन दयाल, जोन बर्क र स्टुडियो शेफर्ड एण्ड रबर्टसन जस्ता फोटोग्राफरहरूका एलबुमिन र सिल्भर-जिलेटिन प्रिन्टहरू छन् । यी फोटोहरूले त्यसबेलाको भारतिय समाजलाई बुझ्न समेत सहयोग गर्छ ।
प्रदर्शनीका केही छानिएका तस्बिरहरू यहाँ छन्:
