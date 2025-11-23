+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सिंगापुरबाट सुनिल पौडेलको खाता विवरण झिकाउन विशेष अदालतको आदेश

विशेष अदालतले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलको सिंगापुरस्थित युनाइटेड ओभरसिज बैंक लिमिटेडमा रहेको खाताहरुको विवरण पेस गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आदेश दिएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १२ गते १७:४८

१२ फागुन, काठमाडौं । विशेष अदालतले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलको सिंगापुरस्थित युनाइटेड ओभरसिज बैंक लिमिटेडमा रहेको खाताहरुको विवरण पेस गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आदेश दिएको छ ।

पौडेलले सरकारी उपकरण र सफ्टवेयर खरिदका क्रममा सिंगापुरमा घुस लिएको र त्यो रकम सिंगापुरको बैंकमा राखेको दाबीसहित अख्तियारले वैशाख, २०८१ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यही मुद्दाको सुनुवाइपछि विशेष अदालतले खातापाताको विवरण नै पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

नेपाल र सिंगापुरबीच पारस्परिक कानुनी सहायता आदानप्रदान सम्झौता भएको थिएन । तर अख्तियारले सुनिलको घरमा खानतलासी गर्ने क्रममा सिंगापुरको सबै विवरण भेटाएको थियो । विशेष अदालतले पारस्परिक कानुनी सहायताको सम्झौता नभएको अवस्थामा सिंगापुरबाट ती विवरण पाउन सम्भव छ कि छैन भनी कानुन मन्त्रालयसँग जवाफ समेत मागेको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट, सदस्यहरु हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘विवरण प्राप्त हुन सक्ने भए विवरण र विवरण प्राप्त हुन नसक्ने भए सोही बमोजिमको जबाफ कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट यथासक्य छिटो जवाफ मगाउनू ।’

विशेष अदालतले सिंगापुरको बैंक खातामा भएको खाता र रकमको विवरण झिकाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत आदेश दिएको छ । उसले सिंगापुरको केन्द्रीय बैंकको सहयोग र समन्वयमा युनाइटेड ओभरसिज बैंक लिमिटेडबाट विवरण मगाउनु भनेको हो ।

विभिन्न सरकारी ठेक्कापट्टाको घुसबापतको रकम सिंगापुरमा बुझेर बैंकमा बचत गरेको आरोपमा अख्तियारले ९ वैशाख, २०८१ मा सुनिल पौडेल र अनिल पौडेल‍विरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्तिआर्जनको भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको थियो ।

नेपाल र सिंगापुरमा गरी २४ करोड ९४ लाख रुपैंया सम्पत्ति जोडेको दाबीसहित अख्तियारले त्यो मध्येको २३ करोड ७५ लाख रुपैंया गैरकानूनी रुपमा भ्रष्टाचारबाट कमाएको दाबी गरेको थियो ।

अख्तियारले आरोपपत्रमा भनेको थियो, ‘आफू कार्यकारी प्रमुख भएका निकायहरुमा सामग्री आपूर्ति गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीहरुसँग मोलमोलाई गरी गैरकानूनी कमिसन लिई विदेशी बैङ्कमा रकम जम्मा गर्ने र त्यस्तो रकम स्वदेशमा र विदेशमा रहेका आफन्तमार्फत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको भेटियो ।’

सुनिल पौडेल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गुल्मीका १४५ वटै मतदान केन्द्रमा हेल्प डेक्स राखिने

गुल्मीका १४५ वटै मतदान केन्द्रमा हेल्प डेक्स राखिने
दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश

दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश
तस्बिरहरूमा हेर्नुहोस्, १५० वर्षअघिको भारत कस्तो थियो ?

तस्बिरहरूमा हेर्नुहोस्, १५० वर्षअघिको भारत कस्तो थियो ?
दाङमा निर्वाचनको ३ दिन अघिदेखि ड्रोन प्रयोगमा रोक

दाङमा निर्वाचनको ३ दिन अघिदेखि ड्रोन प्रयोगमा रोक
गैरसरकारी संस्थाले नेपालको प्राथमिकताअनुसार काम गर्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री

गैरसरकारी संस्थाले नेपालको प्राथमिकताअनुसार काम गर्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री
कैलाली–४ : घर–घर पुग्दैछन् नेता, अनिर्णित मतदाता

कैलाली–४ : घर–घर पुग्दैछन् नेता, अनिर्णित मतदाता

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

10 Stories
मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

10 Stories
कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

6 Stories
के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित