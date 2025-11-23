सिंगापुरबाट सुनिल पौडेलको खाता विवरण झिकाउन विशेष अदालतको आदेश

१२ फागुन, काठमाडौं । विशेष अदालतले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलको सिंगापुरस्थित युनाइटेड ओभरसिज बैंक लिमिटेडमा रहेको खाताहरुको विवरण पेस गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आदेश दिएको छ ।
पौडेलले सरकारी उपकरण र सफ्टवेयर खरिदका क्रममा सिंगापुरमा घुस लिएको र त्यो रकम सिंगापुरको बैंकमा राखेको दाबीसहित अख्तियारले वैशाख, २०८१ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यही मुद्दाको सुनुवाइपछि विशेष अदालतले खातापाताको विवरण नै पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
नेपाल र सिंगापुरबीच पारस्परिक कानुनी सहायता आदानप्रदान सम्झौता भएको थिएन । तर अख्तियारले सुनिलको घरमा खानतलासी गर्ने क्रममा सिंगापुरको सबै विवरण भेटाएको थियो । विशेष अदालतले पारस्परिक कानुनी सहायताको सम्झौता नभएको अवस्थामा सिंगापुरबाट ती विवरण पाउन सम्भव छ कि छैन भनी कानुन मन्त्रालयसँग जवाफ समेत मागेको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट, सदस्यहरु हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘विवरण प्राप्त हुन सक्ने भए विवरण र विवरण प्राप्त हुन नसक्ने भए सोही बमोजिमको जबाफ कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट यथासक्य छिटो जवाफ मगाउनू ।’
विशेष अदालतले सिंगापुरको बैंक खातामा भएको खाता र रकमको विवरण झिकाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत आदेश दिएको छ । उसले सिंगापुरको केन्द्रीय बैंकको सहयोग र समन्वयमा युनाइटेड ओभरसिज बैंक लिमिटेडबाट विवरण मगाउनु भनेको हो ।
विभिन्न सरकारी ठेक्कापट्टाको घुसबापतको रकम सिंगापुरमा बुझेर बैंकमा बचत गरेको आरोपमा अख्तियारले ९ वैशाख, २०८१ मा सुनिल पौडेल र अनिल पौडेलविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्तिआर्जनको भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको थियो ।
नेपाल र सिंगापुरमा गरी २४ करोड ९४ लाख रुपैंया सम्पत्ति जोडेको दाबीसहित अख्तियारले त्यो मध्येको २३ करोड ७५ लाख रुपैंया गैरकानूनी रुपमा भ्रष्टाचारबाट कमाएको दाबी गरेको थियो ।
अख्तियारले आरोपपत्रमा भनेको थियो, ‘आफू कार्यकारी प्रमुख भएका निकायहरुमा सामग्री आपूर्ति गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीहरुसँग मोलमोलाई गरी गैरकानूनी कमिसन लिई विदेशी बैङ्कमा रकम जम्मा गर्ने र त्यस्तो रकम स्वदेशमा र विदेशमा रहेका आफन्तमार्फत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको भेटियो ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4