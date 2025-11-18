+
५ देशका राजदूतले बुझाए ओहोदाको प्रमाणपत्र

विभिन्न ५ देशका राजदूतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गरेका छन् ।

अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १२ गते १६:३९

१२ फागुन, काठमाडौं । विभिन्न ५ देशका राजदूतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गरेका छन् ।

राष्ट्रपति भवन शितलनिवासमा आयोजित समारोहमा राजूतहरूले ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएका हुन् । राष्ट्रपतिसमक्ष अस्ट्रेलिया, साउदी अरब, चीन, मालदिभ्स, तुर्किये गणतन्त्रका राजदूतले ओहोदाको पत्र बुझाएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जानकारी दिए ।

 

