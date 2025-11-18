हाइकिङ गएका भारतीय राजदूत अस्वस्थ, हेलिकप्टरबाट ल्याइयो

२७ मंसिर, काठमाडौं । नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवको स्वास्थ्यमा अचानक समस्या देखिएको छ । उनी शनिबार ललितपुरस्थित चम्पादेवी हाइकिङ गएका थिए ।
सो क्रममा बीच बाटोमै उनको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको थियो ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार, उनको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं पठाइएको छ ।
उनलाई हेलिकप्टरबाट थप उपचारका लागि ग्रान्डि अस्पताल पठाइएको उक्त स्रोतले बताएको छ ।
उनको स्वास्थ्य अहिले सामान्य बन्दै गएको स्रोतको भनाइ छ ।
