सर्लाहीमा ४० किलोमिटर हुलाकी सडक निर्माण एक दशकदेखि अधुरै

- सर्लाहीमा ठेक्का लागेको एक दशक र सात पटक म्याद थप हुँदा पनि ४० किलोमिटर हुलाकी सडक निर्माण कार्य अझै पूर्ण हुन सकेको छैन ।
- सडक खण्डसँगै झिम र लखनदेही नदीमा बन्ने करिब ३०-३० करोड रुपैयाँ लागतका दुई ठूला पुलको निर्माण कार्य पनि अलपत्र परेको छ ।
- प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरियाले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नगरे निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताउनुभयो ।
१७ जेठ, सर्लाही । सर्लाहीमा पूर्व–पश्चिम हुलाकी सडक निर्माणको काम ठेक्का लागेको एक दशकसम्म पनि पूरा भएको छैन ।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय जनकपुरले संग्रामपुरस्थित बाँके खोलादेखि बलरास्थित बागमती नदीसम्मको ४० किलोमिटर सडक तीन खण्डमा ठेक्का दिएको थियो । २०७३ साउनदेखि सुरु भएको निर्माण कार्य हालसम्म सात पटक म्याद थप हुँदासमेत सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
निर्देशनालयले बाँके खोलादेखि सदरमुकाम मलंगवासम्म १५ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि २३ करोड रुपैयाँमा हिन्दुंग ठक्कर हिरा एन्ड नमिता कन्स्ट्रक्सनलाई दिएको थियो । यसैगरी मलंगवादेखि रहुवासम्मको १५ किलोमिटर सडक २४ करोड रुपैयाँमा हिन्दुंग ठक्कर साह निर्माण सेवाले नै पाएको थियो ।
यस्तै रहुवादेखि बलरास्थित बागमती नदी किनारसम्मको १० किलोमिटर सडक १६ करोड रुपैयाँमा हिन्दुंग ठक्कर डिभा कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो ।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय जनकपुरका सूचना अधिकारी तथा इन्जिनियर रञ्जित कुमार रायका अनुसार बाँके खोलादेखि मलंगवासम्मको १५ किलोमिटर सडक अझै अधुरो अवस्थामा छ । ‘कतिपय स्थानमा कालोपत्रे गरिए पनि बिग्रिएको छ, धेरै ठाउँमा काम अधुरै छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार मलंगवादेखि रहुवासम्मको १५ किलोमिटर सडकमा कालोपत्रे सम्पन्न भए पनि मुसैलीस्थित एकपोखरी अगाडि करिब १०० मिटर सडक कालोपत्रे हुन बाँकी छ । रहुवादेखि बलरास्थित बागमती नदी किनारसम्मको १० किलोमिटर सडक पनि अधुरै रहेको उनले बताए ।
सडकसँगै दुई ठूला पुल निर्माणमा समेत ढिलाइ भएको छ । झिम र लखनदेही नदीमा बन्ने पुलको ठेक्का वेदांशी कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । दुवै पुलको लागत करिब ३०–३० करोड रुपैयाँ रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
इन्जिनियर रायका अनुसार लखनदेही पुलको डिजाइन स्वीकृत भइसके पनि निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन भने झिम पुलको डिजाइन स्वीकृत नभएका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन । दुवै पुल निर्माणको म्याद २०८४ साउन मसान्तसम्म छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरियाले हुलाकी सडक निर्माणको काम अघि बढिरहेको दाबी गरे । उनका अनुसार केही दिनअघि मात्रै हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय जनकपुरका प्रमुख कृष्णकुमार महतोसँग छलफल भएको थियो ।
‘कौडेना क्षेत्रमा कल्भर्ट निर्माणका विषयमा स्थानीयले अवरोध गरेका थिए, त्यो समस्या समाधान गरिएको छ,’ उनले भने, ‘ठेकेदारसँग पनि पटक–पटक छलफल भइरहेको छ । काम समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छौं । निर्धारित समयमा काम नभए कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने समेत बताएका छौं ।’
उनले सम्बन्धित निकायहरूसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको उल्लेख गर्दै निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
हुलाकी सडक निर्माणका लागि यहाँका बासिन्दाले लामो समयदेखि दबाब दिँदै आइरहेका छन् । सडक निर्माणमा दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले पटक–पटक जिल्लाका सांसद, पालिका प्रमुख, नागरिक समाजका अगुवालगायत धर्नामा बस्दै आएका छन् । सरकारका मन्त्रीहरूले पटक–पटक जिल्ला आएर आश्वासन दिँदासमेत हुलाकी सडकको अवस्था उस्तै रहँदा यहाँका बासिन्दा निराश भइरहेका छन् ।
हुलाकी सडकमा पर्ने मलंगवा–२ का स्थानीय मनोज यादवले निर्माण कम्पनी र सम्बन्धित निकाय दुवैको कमजोरीका कारण आयोजना लम्बिएको बताए । ‘समयमै अनुगमन र दबाब भएको भए सडक यति लामो समय अधुरो रहने थिएन,’ उनले भने, ‘स्थानीयले दैनिक दु:ख पाइरहेका छन्, अब काम तीव्र गतिमा अघि हुनुपर्छ ।’
