सर्लाहीमा एक युवकलाई अमानवीय ढंगले कुटपिट, एक जना पक्राउ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २ गते २१:३१

२ चैत, जनकपुरधाम । सर्लाहीमा अर्धनग्न बनाएर एक युवकमाथि कुटपिट गरिएको भिडिओ भाइरल भएपछि प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीका अनुसार कविलासी नगरपालिका–१० स्थित चमेलीमाई मन्दिर पछाडिको फनपार्कमा सो घटना भएको हो । फागुन २३ गते भएको उक्त घटनामा एक युवकलाई अर्धनग्न बनाएर सामुहिक कुटपिट गरिएको देखिन्छ ।

सर्लाही प्रहरीका अनुसार सर्लाहीको चक्रघट्टा गाउँपालिका–९ बस्ने राजकुमार यादवका १९ वर्षीय छोरा प्रमितकुमार यादवलाई केही व्यक्तिले अर्धनग्न बनाएर कुटपिट गरेका थिए । जुन भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ ।

घटनापछि पीडित पक्षले फागुन २९ गते कुटपिट गर्ने रोहितकुमार यादवलगायतका व्यक्तिविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योग, अपमानजनक तथा अमानवीय व्यवहार र कुटपिट गरी अंगभंग गरेको आरोपमा जाहेरी दिएका थिए । सोही दिन प्रहरीले प्रतिवादीमध्ये रोहितलाई पक्राउ गरेको सर्लाहीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी सरोज राईले जानकारी दिए ।

पक्राउ परेका रोहितलाई मिति फागुन २९ गतेदेखि लागू हुने गरी सर्लाही जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप गरी थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ ।

घटनामा संलग्न अन्य प्रतिवादीहरूको खोजतलास जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

नयाँ जनादेशले देशलाई समृद्धितर्फ अघि बढाउने आशा जगायो : प्रधानमन्त्री कार्की

राष्ट्रिय लिग : शीर्ष स्थानको मछिन्द्र आर्मीसँग पराजित

छोराछोरीसहित बेपत्ता महिला मृत भेटिइन्

ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना नगर्न उद्योगी र वितरकलाई विभागको ध्यानाकर्षण

२५ वर्षीया रुवीलाई हर्क साम्पाङको ‘सरप्राइज’

अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा ‘बालेन इफेक्ट’

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए

‘वैचारिक मत’ घट्दा स्तब्ध कम्युनिस्ट

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

५ गल्ति, जसले स्तन क्यान्सरको जोखिम गराउनसक्छ

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित