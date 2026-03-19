प्रतिनिधि सभा बैठक लाइभ LIVE

- प्रतिनिधि सभाको बैठक वैशाख ३० गते सुरु भएको छ र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूची छ।
- प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जवाफ नदिने बताएका कारण अर्थमन्त्री वाग्लेले जवाफ दिन लागेका हुन्।
- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम वैशाख २८ गते संसदमा बाचन गरेका थिए र आजै पारित गर्ने तयारी गरिएको छ।
३० वैशाख, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु भएको छ । आजको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सकिएपछि उठेका प्रश्नको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिने कार्यसूची छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जवाफ दिने सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक भए पनि उनले जवाफ नदिने बताएका थिए । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको सट्टा अर्थमन्त्री वाग्लेले जवाफ दिन लागेका हुन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यही वैशाख २८ गते संघीय संसद बैठकमा बाचन गरेका थिए ।
त्यसमाथि आज छलफल प्रारम्भ गर्ने, छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने, सांसदहरुबाट प्राप्त संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने र आजै पारित गर्ने तयारी गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
