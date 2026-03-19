प्रतिनिधि सभा बैठक लाइभ LIVE

आजको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सकिएपछि छलफलमा उठेका प्रश्नको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिने कार्यसूची छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३० गते १२:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रतिनिधि सभाको बैठक वैशाख ३० गते सुरु भएको छ र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूची छ।
  • प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जवाफ नदिने बताएका कारण अर्थमन्त्री वाग्लेले जवाफ दिन लागेका हुन्।
  • राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम वैशाख २८ गते संसदमा बाचन गरेका थिए र आजै पारित गर्ने तयारी गरिएको छ।

३० वैशाख, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु भएको छ । आजको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सकिएपछि उठेका प्रश्नको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिने कार्यसूची छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जवाफ दिने सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक भए पनि उनले जवाफ नदिने बताएका थिए । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको सट्टा अर्थमन्त्री वाग्लेले जवाफ दिन लागेका हुन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यही वैशाख २८ गते संघीय संसद बैठकमा बाचन गरेका थिए ।

त्यसमाथि आज छलफल प्रारम्भ गर्ने, छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने, सांसदहरुबाट प्राप्त संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने र आजै पारित गर्ने तयारी गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रतिनिधि सभा बैठक
सम्बन्धित खबर

नेयमारलाई समेट्दै ब्राजिलको प्रारम्भिक टोली घोषणा

जंगल छेउ बस्तीका जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न पाएनन् : रास्वपा सांसद मगर

लैंगिक असमानता अध्ययन उपसमिति गठन

पर्यटन मन्त्रालयका निकायमा रोस्टरबाट नियुक्ति गरिने, सूचीकृत हुन आह्वान

न्यायाधीशबारे रास्वपाले गरेको टिप्पणीमा कांग्रेसको आपत्ति

कसरी गर्ने नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर सुधार ?

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

प्रचण्डले म पुरानो होइन भने, नयाँसँग चित्त दुखाए

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

संविधान संशोधन : एजेन्डा तय गर्न सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी छुट्टाछुट्टै क्रियाशील

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

