जंगल छेउ बस्तीका जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न पाएनन् : रास्वपा सांसद मगर

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३० गते १२:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा राना मगरले झापा क्षेत्र नम्बर २ का दिनेश पराजुली हात्तीको आक्रमणबाट घाइते भएको बताइन्।
  • उहाँले झापा र तराइका विभिन्न भेगमा हात्तीको आक्रमणले मानिसहरू आतंकित भएको र मानव र वन्यजन्तुको सहअस्तित्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
  • उहाँले वनका पालेहरू थोरै संख्या भएकाले जंगल छेउका बस्तीहरूमा बस्ने जनताहरूलाई सरकारले पर्याप्त सेवा नदिएको उल्लेख गरिन्।

३० वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा राना मगरका अनुसार झापा क्षेत्र नम्बर २ अर्जुनधाराका दिनेश पराजुली हात्तीको आक्रमणबाट घाइते भएका छन् ।

पराजुली अस्पतालमा उपपचारत रहेको उल्लेख गर्दै उनले झापा मात्रै नभएर तराइका बिभिन्न भेगहरूमा हात्तीको आक्रमणले गर्दा मानिसहरू आतंकित भइरहेको बताइन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभामा आकस्म्कि वसमयमा लिएर बोल्दै उनले मानव र वन्यजन्तुको सहअस्तित्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् ।

उनका अनुसार सामान्य चीजहरू जस्तै माइकिङ र लाइटको समेत व्यवस्था छैन् ।

उनले भनेकी छन्, ‘वनका पालेहरू पनि एकदमै थोरै संख्यामा भएको कारणले गर्दा सरकारै नभएको अनुभूति भइरहेको छ जंगल छेउका बस्तीहरूमा बस्ने जनताहरूलाई । यसको पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

इन्दिरा राना मगर
प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

प्रचण्डले म पुरानो होइन भने, नयाँसँग चित्त दुखाए

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

संविधान संशोधन : एजेन्डा तय गर्न सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी छुट्टाछुट्टै क्रियाशील

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

