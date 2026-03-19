+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पर्यटन मन्त्रालयका निकायमा रोस्टरबाट नियुक्ति गरिने, सूचीकृत हुन आह्वान

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३० गते १२:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले रिक्त पदहरूको पदपूर्ति रोस्टरबाट गर्ने निर्णय गरेको छ।
  • मन्त्रालयले विज्ञ तथा इच्छुक व्यक्तिहरूको सूची तयार गर्न अनलाइन आवेदन आह्वान गरेको छ।
  • रोस्टरमा दर्ता गर्न इच्छुकले जेठ ४ गतेभित्र आवेदन दिनुपर्ने मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यले बताउनुभयो।

३० वैशाख, काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आफू सम्बद्ध निकायहरूमा रिक्त रहेका पदहरूको पदपूर्ति रोस्टरबाट गर्ने भएको छ ।

ती निकायमा नियुक्ति तथा मनोनयनका लागि विज्ञ तथा इच्छुक व्यक्तिहरूको ‘रोस्टर’ (सूची) तयार गर्ने भन्दै मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको हो । योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकलाई अनलाइनमार्फत सूचीमा दर्ता हुन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता जयनारायण आचार्यद्वारा जारी सूचनाअनुसार, रोस्टर सूचीमा सूचीकृत हुन चाहने व्यक्तिहरूले आगामी जेठ ४ गतेसम्म आवेदन दिइसक्नुपर्नेछ।

मातहतका विभिन्न बोर्ड, समिति, तथा प्रतिष्ठानहरूमा हुने नियुक्ति प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यो रोस्टर तयार गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल नाट्य तथा संगीत प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम, सांस्कृतिक संस्थान, तारागाउँ विकास समिति, नेपाल पर्यटन बोर्ड लगायत संस्था तथा निकाय छन् ।

इच्छुक तथा योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूले मन्त्रालयले सूचनामा उपलब्ध गराएको अनलाइन लिङ्क वा क्युआर कोड  स्क्यान गरेर तोकिएको समयसीमाभित्र आफ्नो विवरण भर्न सक्नेछन्।

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रतिनिधि सभा बैठक लाइभ LIVE

प्रतिनिधि सभा बैठक लाइभ LIVE
न्यायाधीशबारे रास्वपाले गरेको टिप्पणीमा कांग्रेसको आपत्ति

न्यायाधीशबारे रास्वपाले गरेको टिप्पणीमा कांग्रेसको आपत्ति
कांग्रेसले भन्यो– सभामुखले रुलिङ गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउनुपर्‍यो

कांग्रेसले भन्यो– सभामुखले रुलिङ गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउनुपर्‍यो
९ दिनभित्र चलचित्र प्राविधिकको पारिश्रमिक तिर्न नेफ्टाको अल्टिमेटम

९ दिनभित्र चलचित्र प्राविधिकको पारिश्रमिक तिर्न नेफ्टाको अल्टिमेटम
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध ३ वटा उजुरी

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध ३ वटा उजुरी
संघीय सरकारमा मन्त्रालयको संख्या घटाइयो, अब १७ वटा हुने

संघीय सरकारमा मन्त्रालयको संख्या घटाइयो, अब १७ वटा हुने

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम
सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव
स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब

स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब
छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश
प्रचण्डले म पुरानो होइन भने, नयाँसँग चित्त दुखाए

प्रचण्डले म पुरानो होइन भने, नयाँसँग चित्त दुखाए
सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन
संविधान संशोधन : एजेन्डा तय गर्न सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी छुट्टाछुट्टै क्रियाशील

संविधान संशोधन : एजेन्डा तय गर्न सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी छुट्टाछुट्टै क्रियाशील

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

7 Stories
एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories
गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित