फिफा विश्वकप २०२६ : यस्ता छन् समूह ‘ए’ मा रहेका टोली

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- फिफा विश्वकप २०२६ को समूह ए मा मेक्सिको, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण कोरिया र चेकिया रहेका छन्, जसले प्रतिस्पर्धात्मक समूह बनाएको छ ।
- मेक्सिकोले आयोजकको रूपमा स्वतः स्थान पाएको छ र यो टोलीले १८औं पटक विश्वकप खेल्दैछ ।
- चेकियाले २० वर्षपछि विश्वकपमा पुनरागमन गरेको छ र यो टोलीलाई समूहको डार्क हर्स मानिएको छ ।
३० वैशाख, काठमाडौं । विश्व फुटबलको सबैभन्दा ठूलो मञ्च फिफा विश्वकप २०२६ नजिकिँदै गर्दा समूह चरणका प्रतिस्पर्धाले विशेष चासो पाएको छ ।
समूह ‘ए’ मा आयोजक मेक्सिको सहित दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण कोरिया र चेकिया रहेका छन् । यी चारवटै टोलीले हालसम्म विश्वकप जितेका छैनन् ।
अनुभव, युवा ऊर्जा र फरक फुटबल शैलीका कारण यो समूह निकै प्रतिस्पर्धात्मक देखिएको छ ।
आउनुहोस्, चारै टोलीलाई नजिकबाट हेरौं ।
मेक्सिको
मेक्सिकोले आयोजक राष्ट्रका रूपमा स्वतः विश्वकपमा स्थान बनाएको हो । घरेलु मैदान र समर्थकको ठूलो साथ टोलीको सबैभन्दा ठूलो बलका रूपमा रहनेछ ।
उत्तर अमेरिकी फुटबलमा सधैं बलियो मानिने मेक्सिकोको टोलीमा अनुभव र गति दुवै छन् । विश्वकपमा यो टोलीको यो १८औं सहभागिता हो, जसले यसको निरन्तरता देखाउँछ ।
सन् १९७० र १९८६ मा क्वार्टरफाइनलसम्म पुगेको मेक्सिको यसपटक घरेलु भूमिमा त्यो उपलब्धि दोहोर्याउने लक्ष्यमा हुनेछ ।
उत्कृष्ट नतिजा– क्वार्टरफाइनल (१९७०, १९८६), अन्तिम सहभागिता– २०२२, सहभागिता– १८औं पटक
दक्षिण अफ्रिका
अफ्रिकी छनोट चरणमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै दक्षिण अफ्रिकाले विश्वकपमा स्थान सुरक्षित गरेको हो । दक्षिण अफ्रिकाले सन् २०१० पछि पहिलोपटक विश्वकप खेल्दै छ ।
लामो समयपछि विश्वकपमा फर्किएको टोली भएकाले उत्साह उच्च छ । शारीरिक रूपमा बलियो र काउन्टर आक्रमणमा प्रभावकारी दक्षिण अफ्रिकाले समूहमा चुनौती दिन सक्छ ।
यो दक्षिण अफ्रिकाको चौथो विश्वकप सहभागिता हो । सन् २०१० मा आयोजक बनेको दक्षिण अफ्रिका यसपटक सहभागिता मात्र नभएर दोस्रो चरणसम्म पुग्ने लक्ष्यसहित मैदानमा उत्रनेछ ।
उत्कृष्ट नतिजा– समूह चरण (१९९८, २००२, २०१०), अन्तिम सहभागिता– २०१०, सहभागिता– चौथो पटक
दक्षिण कोरिया
एसियाली छनोटमा समूह विजेता बन्दै दक्षिण कोरियाले लगातार अर्को विश्वकप यात्रा तय गरेको हो । अनुशासन, तीव्र खेलशैली र युरोपमा खेल्ने अनुभवी खेलाडीहरू टोलीको मुख्य शक्ति हुन् ।
दक्षिण कोरियाको यो १२औं विश्वकप सहभागिता हो । सन् २००२ मा घरेलु भूमिमा सेमिफाइनल पुगेर इतिहास रचेको टोली फेरि ठूलो प्रभाव छाड्ने लक्ष्यमा छ ।
दक्षिण कोरियाले सन् २०१८ मा विश्वविजेता जर्मनीलाई पराजित गर्दै समूह चरणबाट बाहिर पठाएको थियो ।
उत्कृष्ट नतिजा– सेमिफाइनल (२००२), अन्तिम सहभागिता– २०२२, सहभागिता– १२औं पटक
चेकिया
युरोपेली प्लेअफ पार गर्दै चेक रिपब्लिक अर्थात् चेकियाले २० वर्षपछि विश्वकपमा पुनरागमन गरेको हो । कठिन छनोट यात्रा पार गरेकाले टोलीको आत्मविश्वास बलियो देखिन्छ ।
संगठित र रणनीतिक फुटबल खेल्ने चेकिया समूहको ‘डार्क हर्स’ मानिएको छ । स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा यो उसको १०औं विश्वकप सहभागिता हो ।
चेकोस्लोभाकियाको इतिहास जोड्दा दुईपटक उपविजेता बनेको गौरव पनि यससँग छ, जसले यसको फुटबल परम्परा झल्काउँछ ।
उत्कृष्ट नतिजा– उपविजेता (१९३४, १९६२, चेकोस्लोभाकियाका रूपमा), अन्तिम सहभागिता– २००६, सहभागिता– १०औंपटक (चेकोस्लोभाकियाको इतिहाससहित)
