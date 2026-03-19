चिया निर्यातको अवरोध समाधान गरियोस् : सुहाङ नेम्वाङ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३० गते १२:३०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले चिया निर्यातको अवरोध समाधान गर्न भारत सरकारसँग कुटनीतिक पहल गर्न माग गर्नुभएको छ।
  • उहाँले चिया निर्यात ठप्प जस्तै भएको र यसले किसान, श्रमिक, उद्योगी र देशको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको बताउनुभयो।
  • नेपालमा चिया उत्पादनको १६३ वर्ष इतिहास छ र १५ हजारभन्दा बढी किसान र ६० हजारभन्दा बढी श्रमिक यसमा संलग्न छन्।

३० वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले चिया निर्यातको अवरोध समाधान गर्न माग गरेका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभामा शून्य समयमा बोल्दै उनले भनेका छन्, ‘चिया निर्यात ठप्प जस्तै भएको छ ।’

यसले किसान, श्रमिक, उद्योगी र देशकै अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको भन्दै उनले थपेका छन्, ‘भारत सरकारसँग कुटनीतिक पहल गरियोस् । चिया निर्यातको अवरोध समाधान गरियोस् ।’

नेपालमा चिया उत्पादनको १६३ वर्ष लामो इतिहास रहेको र हाल यसमा १५ हजार बढी किसान र ६० हजार बढी श्रमिक जोडिएको पनि उनले स्मरण गरेका छन् ।

सुहाङको प्रश्न– संसद्‌बाट कानुन ल्याउन के कुराले रोक्यो ?

कानुन व्यवसायी सहज रुपमा सिंहदरबार प्रवेश पाउनुपर्छ : सुहाङ नेम्वाङ

एमालेको ड्रयागन रोपेर उपियाँ फलाउने नियति

बादललाई बधाई दिँदै सुहाङले भने- मेरो उम्मेदवारी विद्रोह होइन, आन्दोलनप्रतिको कर्तव्य हो

युवाहरूलाई हतोत्साहित नहुन भन्दै सुहाङले भने– एक पाइला चालेको मात्रै हुँ

बादल निर्विरोध एमाले दलको नेता, सुहाङले लगाइदिए खादा

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

प्रचण्डले म पुरानो होइन भने, नयाँसँग चित्त दुखाए

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

संविधान संशोधन : एजेन्डा तय गर्न सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी छुट्टाछुट्टै क्रियाशील

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

