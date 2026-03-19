सुहाङको प्रश्न– संसद्‌बाट कानुन ल्याउन के कुराले रोक्यो ?

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २१ गते १४:५६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमाले सांसद सुहाङ नेम्वाङले अध्यादेश ल्याउने विषयमा कमजोरी भएको र पुराना कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई के ले रोक्यो भनी प्रश्न उठाउनुभएको छ।
  • संसद् र समितिमा उल्लेखनीय उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि अध्यादेशको बाटो रोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक मर्यादालाई कमजोर बनाउने सांसद नेम्वाङको धारणा हो।
  • सुकुम्वासी समस्याको समाधान संविधानसम्मत, कानूनसम्मत, मानवीय र वैकल्पिक व्यवस्थासहित हुनुपर्ने सांसद नेम्वाङले बताउनुभएको छ।

२१ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले अध्यादेश ल्याउने विषय र सुकुमवासी नागरिकका विषयमा कमजोरी भएको केही कमजोरी भएको बताएका छन् ।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा उनले पुराना कानुनलाई संशोधन गर्न र खारेज गर्न सरकारलाई के ले रोक्यो भनी प्रश्न गरे ।

‘संसद् र समिति दुवैमा उल्लेखनीय उपस्थिति छ, त्यो हुँदाहुँदै पनि अध्यादेशको बाटो किन रोज्यौं ? किनभने हामी जुन गन्तव्यमा पुग्दैछौं, आत्मालोचना र आत्मसमीक्षा जरुरी छ । यस्तो अवस्थामा संविधानसम्मत ढंगले जनताको सर्वोच्च थलो संसद्बाट बहस गरेर आवश्यक कानुन बनाउन, पुराना कानुन संशोधन र खारेज गर्न कुन कुराले रोक्यो ?’, उनले भने ।

संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने अभ्यासले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादालाई कमजोर बनाउने धारणा सांसद नेम्वाङको थियो ।

त्यस्तै उनले सुकुम्वासी समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा दुईमत नरहेको बताए । ‘संविधानसम्मत, कानूनसम्मत, मानवीय र वैकल्पिक व्यवस्था तथा पुन:स्थापनासहित व्यवस्थापन हुनुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो ।

नागरिकको अधिकारका सवालमा सरकार संवेदनशील भएर अघि बढ्नुपर्ने सांसद नेम्वाङको भनाइ थियो ।

एमालेमा अनलाइन माध्यमबाट पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने प्रस्ताव

संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै एमालेको आपत्ति

नीति कार्यक्रम र बजेट पनि अध्यादेशबाटै ल्याए सडकमा जान्छौं : एमाले

सुकुमवासीले नियम पालना गरे भन्दै उत्सव मनाउनु पर्याप्त होइन : शंकर पोखरेल

एमालेले भन्यो– सुकुमवासी बस्तीको जबरजस्ती विस्थापन अन्तिम विकल्प होइन

एमाले मुख्यालय च्यासलमा नेकपा स्थापना दिवस (तस्वीरहरू)

छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान

राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?

अध्यादेशबाट पजनी गर्‍यो सरकारले, पदपूर्तिमा खुल्नेछ मनसाय

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

