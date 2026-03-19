संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै एमालेको आपत्ति

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १७ गते १७:१४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेले सरकारले संसदलाई छलेर एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
  • एमाले संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले यो कदम असंसदीय र अलोकतान्त्रिक भएको टिप्पणी गरेका छन्।
  • एमालेले राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत अध्यादेश जारी नगर्न सामूहिक रूपमा आग्रह गरेको छ।

१७ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेले सरकारले संसदलाई छलेर एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

राष्ट्रिय सभाका लागि एमाले संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले सरकारको यो कदम असंसदीय र अलोकतान्त्रिक भएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

नेता दंगालले संविधानले विशेष परिस्थिति र तत्काल केही नगर्नु नहुने अवस्थामा मात्र अध्यादेशको परिकल्पना गरेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले सामान्य अवस्थामा पनि संसदलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाए ।

एमालेले राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत अध्यादेश जारी नगर्न सामूहिक रूपमा आग्रह गरेको जानकारी दिँदै उनले यो राष्ट्रपतिमाथिको दबाब नभई संवैधानिक पद्धतिको रक्षाका लागि गरिएको अनुरोध भएको स्पष्ट पारे ।

‘संसद अधिवेशन आह्वान गर्ने र अनायसै स्थगन गरेर फटाफट अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया गलत छ । निर्वाचन सम्पन्न भएर संसद सुचारु भएको यतिका समय भइसक्दा पनि एउटै नयाँ विधेयक ल्याउन नसक्नु तर अध्यादेशको सहारा लिनु आपत्तिजनक छ,’ उनले भने ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्नुपर्ने समयमा संसद छलेर अघि बढ्न खोजेको उनको भनाइ छ ।

विगतमा एमाले नेतृत्वको सरकारले पनि अध्यादेश ल्याएको र संसद विघटन गरेको सन्दर्भमा सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै नेता दंगालले विगतका कमजोरीलाई देखाएर वर्तमानमा विधिको शासन मिच्न नमिल्ने तर्क उनले गरे ।

‘विगतमा के भयो भन्ने समीक्षा गर्ने बेला यो होइन । अहिले दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त सरकारले संसदलाई भूमिविहीन बनाएर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोज्नु जनमतको अपमान हो,’ उनले भने ।

नेकपा एमाले
सम्बन्धित खबर

नीति कार्यक्रम र बजेट पनि अध्यादेशबाटै ल्याए सडकमा जान्छौं : एमाले

सुकुमवासीले नियम पालना गरे भन्दै उत्सव मनाउनु पर्याप्त होइन : शंकर पोखरेल

एमालेले भन्यो– सुकुमवासी बस्तीको जबरजस्ती विस्थापन अन्तिम विकल्प होइन

एमाले मुख्यालय च्यासलमा नेकपा स्थापना दिवस (तस्वीरहरू)

ओलीको तस्वीर बिना एमालेको ब्यानर

एमाले प्रदेश कमिटी सदस्य कर्ण मल्लविरुद्ध मुद्दा दर्ता

दबाबमा राष्ट्रपति

उठिवासको भयमा ५० लाख भूमिहीन

सुकुमवासीको लगत संकलन : सेनाको कदममा स्थानीय तहको प्रश्न

संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीहरू किन हाबी हुन खोज्छन् ?

सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

