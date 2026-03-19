लैंगिक असमानता अध्ययन उपसमिति गठन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३० गते १२:१४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • संघीय संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन समितिले मदन कुमारी शाहको संयोजकत्वमा लैंगिक असमानता अध्ययन गर्न पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ।
  • उपसमितिमा सांसद डा. अंकिता ठाकुर, गीता गुरूङ, प्रकाशचन्द्र परियार र रिमा विश्वकर्मा सदस्य रहेका छन्।
  • समिति सभापति गणेश कार्कीले विद्यमान कानुनमा रहेका लैंगिक असमानता अन्त्य गर्न कानुनी परिमार्जनसहित सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्न उपसमिति गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो।

३० वैशाख, काठमाडौं । लैंगिक असमानता अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति गठन भएको छ ।

संघीय संसद् अन्तर्गतको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले समिति सदस्य मदन कुमारी शाह (गरिमा) को संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो ।

उपसमिति सदस्यहरूमा सांसदहरू डा. अंकिता ठाकुर, गीता गुरूङ, प्रकाशचन्द्र परियार र रिमा विश्वकर्मा रहेका छन् ।

समिति सभापति गणेश कार्कीका अनुसार विद्यमान कानुनमा भएका लैंगिक असमानताको अध्ययन गरी सुझावसहित समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न उपसमिति गठन गरिएको हो ।

विद्यमान कानुनमा रहेका लैंगिक असमानता अन्त्य गर्न गर्नुपर्ने कानुनी परिमार्जन लगायतका विषयमा निष्कर्षमा पुग्न उपसमिति गठन गरेर अध्ययन गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।

