कांग्रेसले भन्यो– सभामुखले रुलिङ गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउनुपर्‍यो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३० गते १२:००

  • नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई बोलाउन सभामुखमार्फत रुलिङ माग गरेको छ।
  • कांग्रेस सांसद निश्कल राईले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तत्काल सभामा बोलाउन अनुरोध गरेका छन्।
  • राईले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी दिन र जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग दोहोर्‍याएका छन्।

३० वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोलाउन नेपाली कांग्रेसले माग गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर कांग्रेस सांसद निश्कल राईले सभामुखको रुलिङ मागेका हुन् । ‘हजुर हाम्रो नायक पनि हो । तपाईंले सभाको इज्जत राख्न सक्नुभएन भने कसैले पनि सदनको गरिमा बढाउन र इज्जत राख्न सक्दैन,’ राईले भने, ‘त्यसैले सभामुख मार्फत तत्काल सम्माननीय ज्यूलाई रुलिङ गरेर सभामा बोलाउन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’

सरकारकै नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल भइरहेकाले प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति यसअघि पनि माग राखिएको उनले सम्झिए । तर आज नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूची रहेको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिप्रति उनले असन्तुष्टि जनाए ।

‘हिजो बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा हाम्रो दलका नेताले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे चिन्ता चासो राख्दै सदनमार्फत समस्त नेपाली नागरिकलाई जानकारी गराउन माग गर्नुभयो,’ राईले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति खोज्नुभयो । तर आज पनि अवस्था उस्तै छ । सदनमा मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई देखिरहेको छैन ।’

नेपालफ कांग्रेस
९ दिनभित्र चलचित्र प्राविधिकको पारिश्रमिक तिर्न नेफ्टाको अल्टिमेटम

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध ३ वटा उजुरी

संघीय सरकारमा मन्त्रालयको संख्या घटाइयो, अब १७ वटा हुने

२० हजार टिपर-ट्रकलाई ईभीले प्रतिस्थापन गरे ९३ अर्बको डिजेल जोगिने, २० अर्बको बिजुली प्रयोग

फिफा विश्वकप २०२६ का लागि स्वीडेनको टोली घोषणा

प्रतिनिधि सभा बैठक लाइभ LIVE

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

प्रचण्डले म पुरानो होइन भने, नयाँसँग चित्त दुखाए

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

संविधान संशोधन : एजेन्डा तय गर्न सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी छुट्टाछुट्टै क्रियाशील

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

