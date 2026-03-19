बागमती पुलबाट खसेको गाडीका चालक स्टेरिङमै मृत भेटिए

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कान्ति लोकपथको बागमती खोला पुलबाट शनिबार साँझ मालवाहक गाडी खस्दा चालक दलबहादुर बर्तौलाको मृत्यु भएको छ ।
- हाइड्रोपावरको फलामे पाइप लोड गरेको ना ६ ख ४०४२ नम्बरको गाडी अनियन्त्रित भई पुलबाट खोलामा खसेको प्रहरीले जनाएको छ ।
- दुर्घटना हुँदा हामफालेका १७ वर्षीय सहचालक प्रशन्न प्रजा भने सकुशल रहेको मकवानपुरका प्रहरी नायव उपरीक्षक माधवप्रसाद काफ्लेले बताउनुभयो ।
१७ जेठ, हेटौंडा । मकवानपुरको भिमफेदी गाउँपालिका–८ बगुवास्थित कान्ति लोकपथमा पर्ने बागमती खोला पुलबाट शनिबार साँझ खसेको गाडीका चालक स्टेरिङमै मृत भेटिएका छन् ।
मकवानपुर र ललितपुर जोड्ने बागमती पुलबाट ना ६ ख ४०४२ नम्बरको टेलर गाडी शनिबार बेलुका खसेको थियो । सो गाडीका चालक हेटौंडा उपहानगरपालिका–३ बस्ने ३० वर्षीय दलबहादुर बर्ताैला स्टेरिङमै मृत फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ । सो गाडीलाई क्रेनको सहायताबाट खोला बाहिर निकालिएको छ ।
मकवानपुरका प्रहरी नायव उपरीक्षक माधवप्रसाद काफ्लेका अनुसार बागमती हाइड्रोपावरको फलामे पाइप लोड गरेर मकवानपुरबाट काठमाडौं जाँदै गर्दा पाइप बाँधिएको टुचिन (बन्धन) चुडिएर गाडी अनियन्त्रित भई पुलबाट तल खोलामा खसेको थियो ।
गाडीमा चालक र सहचालक गरी दुई जना सवार थिए । सहचालक १७ वर्षीय प्रशन्न प्रजा हामफालेका थिए । उनी सकुशल रहेको र चालकको मृत्यु भएको डिएसपी काफ्लेले जानकारी दिए ।
