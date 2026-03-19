संसद् पुग्यो श्रमसँग सम्बन्धित दुई वटा महासन्धि

१७ जेठ, काठमाडौं । श्रमसँग सम्बन्धित दुई वटा महासन्धि संसद् पुगेको छ ।
अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको श्रम निरीक्षण सम्बन्धी महासन्धि र अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको बाध्यकारी श्रम महासन्धि प्रतिनिधिसभामा पुगेको हो । यी दुवै महासन्धि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको हो ।
आइतबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको श्रम निरीक्षण सम्बन्धी महासन्धी पेस गर्दैछन् । आइतबार नै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको बाध्यकारी श्रम महासन्धी पनि पेस हुनेछ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक दिउँसो १ बजे बस्दैछ ।
