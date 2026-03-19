राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्नमा विलम्ब

१७ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्नमा बिलम्ब भएको छ । बिहान सवा ११ बस्ने तय भएको बैठक समयमै सुरु हुन नसकेको हो ।
राष्ट्रिय सभाबाट आज दुई वटा विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची छ ।
प्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।
त्यसपछि आज नै यो विधेयकलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ ।
यसैगरी, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३’ पनि आजै पारित गर्ने कार्यसूची छ ।
यी विधेयकमा परेका संशोधनरउपर राष्ट्रिय सभामा रहेका दलले सरकारसँग संवाद गरिरहेका छन् ।
