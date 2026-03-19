राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष भण्डारी र सिजाङ उपाध्यक्ष झाओ पेङबीच भेटवार्ता

अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १२ गते १४:३८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष लीला कुमारी भण्डारी र चीनको सिजाङ स्वायत्त क्षेत्रका उपाध्यक्ष झाओ पेङबीच सिंहदरबारमा शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ ।
  • भेटघाटका क्रममा उपाध्यक्ष भण्डारीले नेपाल ‘एक–चीन सिद्धान्त’ प्रति दृढ रहेको र नेपाली भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
  • सन् २०२५ को पहिलो ६ महिनामा नेपाल र सिजाङबीच २.१९ अर्ब युआन बराबरको व्यापार भई २२.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

१२ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष लीला कुमारी भण्डारी र जनवादी गणतन्त्र चीनको सिजाङ स्वायत्त क्षेत्रको जनसरकारका उपाध्यक्ष झाओ पेङबीच मंगलबार सिंहदरबारमा शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ ।

भेटवार्ताका क्रममा दुई पक्षबीच नेपाल–चीन सम्बन्ध, व्यापार, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा तथा अन्तरसंसदीय सहकार्यलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।

उपाध्यक्ष भण्डारीले नेपाल र चीनबीच शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्त, पुरानो मित्रता तथा पारस्परिक संवेदनशीलताको सम्मानमा आधारित उत्कृष्ट सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले ‘एक–चीन सिद्धान्त’ प्रति दृढ प्रतिबद्धता जनाइन् ।

साथै, नेपालको भूमिबाट चीनको हित विपरीत कुनै गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्‍याइन् ।

सिजाङसँगको सहकार्यबारे चर्चा गर्दै उनले व्यापार, पर्यटन, कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगतिप्रति खुसी व्यक्त गर्नुभयो। हाल सिजाङ र नेपालबीचको व्यापारले नेपाल–चीन कुल व्यापारको करिब एक तिहाइ हिस्सा ओगटेको जानकारी दिँदै सन् २०२५ को पहिलो ६ महिनामा २.१९ अर्ब युआन बराबरको व्यापार भएको र यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २२.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको बताइन् ।

उनले नेपाल–सिजाङ आर्थिक तथा व्यापार सहजीकरण समिति को १३औँ बैठक गत जुन २०२५ मा ल्हासामा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको तथा १४औँ बैठक यसै वर्ष काठमाडौंमा आयोजना गर्ने तयारी रहेको जानकारी पनि गराइन्। धुलिखेल नगरपालिका र अली प्रिफेक्चरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना भएकोप्रति समेत उनले खुसी व्यक्त गरिन् ।

अन्तरसंसदीय सहकार्यका विषयमा उपाध्यक्ष भण्डारीले प्रतिनिधिसभा र चिनियाँ राष्ट्रिय जनकांग्रेसबीच सन् २०२२ मा भएको समझदारीपत्रलाई महत्वपूर्ण कोसेढुंगा भएको बताउँदै आगामी दिनमा संघीय संसदमा नेपाल–चीन संसदीय मैत्री समूह गठन गर्ने योजना रहेको जानकारी दिइन् ।

उनले सिजाङले पूर्वाधार विकास, आर्थिक समृद्धि तथा जनजीविकामा हासिल गरेको उपलब्धिले नेपालका लागि थप आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

राष्ट्रिय सभा
प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाले फेल गरे संयुक्त सदन बस्न सक्ने !

राष्ट्रिय सभाबाट अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा विधेयक पारित

राष्ट्रियसभा शून्य समयः हत्या, हिंसा बढेकोमा सांसदहरूको चिन्ता

जेठ ७ गते राष्ट्रिय सभामा अध्यादेशहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची

लगानी, कृषि र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रियसभाका सांसदहरूको सुझाव

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

