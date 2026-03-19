+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बजेट नुन र अमिलो नलागेको अचार जस्तै छ : सांसद तिमिल्सिना

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १७ गते १२:३५

१७ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद गोमा देवी तिमिल्सनाले सरकारले ल्याएको बजेटले नेपाली समाजलाई समग्रतामा समेट्न नसकेको टिप्पणी गरेकी छन् ।

आइतबार राष्ट्रिय सभामा शून्य समयमा बोल्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेकी हुन् ।

‘अर्थमन्त्रीज्यूबाट प्रस्तुत भएको २०८३/०८४ को बजेट उहाँहरूले अत्यन्तै मेहनतका साथ ल्याउनुभएको होला । तर हामीलाई कता कता नुन र अमिलो नलागेको अचार जस्तै महसुस भएको छ ।’

उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने भनेर भनिएको तर रकम विनियोजन नगरिएको उनले बताइन् । यसैमा उनले थपिन्, ‘उद्योग मुखले चल्दैन, व्यवहार र बजेट आवश्यक हुन्छ ।’

गरिब, किसान र मजुदरको विषयमा केही कार्यक्रम नआएको उनले बताइन् । बजेटले सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्ने विषय पनि समेट्न नसकेको बताइन् ।

यो विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने उनको माग छ ।

बजेट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गृहको बजेटमा एकै पटक किन गरियो आधा कटौती ?

गृहको बजेटमा एकै पटक किन गरियो आधा कटौती ?
कमला नदीको पुल निर्माणमा बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै आन्दोलन 

कमला नदीको पुल निर्माणमा बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै आन्दोलन 
राजनीतिक हैसियत अनुसार ‘डिपार्चर’ भुलेको बजेट

राजनीतिक हैसियत अनुसार ‘डिपार्चर’ भुलेको बजेट
आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न साढे दुई सय वस्तुमा भन्सार

आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न साढे दुई सय वस्तुमा भन्सार
स्रोत दबाबले विकास बजेट स्थिर, साधारण खर्च र ऋण भुक्तानी चाप

स्रोत दबाबले विकास बजेट स्थिर, साधारण खर्च र ऋण भुक्तानी चाप
निजीमा पढ्ने विद्यार्थीलाई ३ प्रतिशत कर, अभिभावक र सञ्चालकको भर्त्सना

निजीमा पढ्ने विद्यार्थीलाई ३ प्रतिशत कर, अभिभावक र सञ्चालकको भर्त्सना

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’
तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित