+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कमला नदीको पुल निर्माणमा बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै आन्दोलन 

0Comments
Shares
सुरेश राय सुरेश राय
२०८३ जेठ १७ गते ११:०५

१७ जेठ, सिरहा । सिरहा र धनुषा जिल्लालाई जोड्ने हुलाकी सडकअन्तर्गतको कमला नदीको पुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन नगरिएको भन्दै स्थानीयवासी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

शुक्रबार प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा रकम विनियोजन नभएको भन्दै स्थानीयवासीले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । कमला पुल निर्माण समितिले शनिबार बैठक बसी आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

समितिले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रम अनुसार सोमबार जनकपुरधामस्थित मधेश प्रदेशसभा अगाडि पाँचबुँदे मागसहित धर्ना दिइने छ ।

सरकारले हुलाकी सडकलाई आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित ८ वटा पुलका लागि चार अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि कमला पुललाई समेटिएको छैन । यसैले स्थानीयवासीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।

सिरहा क्षेत्र -१ का सांसद बब्लु गुप्ता, सिरहा क्षेत्र -४ का सांसद तपेश्वर यादवले भने फेसबुकमार्फत हुलाकी राजमार्ग तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना रहेको र सोही योजना अन्तर्गत कमला पुल रहेको दाबी गरेका छन् ।

करिब १५ वर्षअघि निर्माण सरु भएको कमला पुल तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि विभिन्न अवरोधका कारण अझै निर्माण पूरा भएको छैन । निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको बेला २०७८ असार १७ गते आएको बाढीले पुलका दुईवटा जग भासिँदा चारवटा स्ल्याबमा क्षति पुगेको थियो । त्यसयता पुनर्निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन ।

स्थानीयवासी किशोरी यादवले मधेशका जनताको दीर्घकालीन समस्याप्रति सरकारले पुनः बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । ‘वर्षौंदेखि जनताले सास्ती भोगिरहेका छन्, तर कमला पुललाई बजेटमा प्राथमिकता नदिनु मधेशप्रतिको विभेदपूर्ण व्यवहार हो’, उनले भने ।

सिरहा नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष इन्द्रजित यादवले चुनावका बेला पुल निर्माणको प्रतिबद्धता जनाउने नेताहरू सत्तामा पुगेपछि मौन बसेको टिप्पणी गरे । ‘जनताको भावनासँग खेल्ने र सत्तामा पुगेपछि बिर्सिने प्रवृत्तिको यो ज्वलन्त उदाहरण हो’, उनले भने ।

वि.सं. २०६८ जेठ ३१ गते पप्पु–लुम्बिनी जेभीले २४ करोड ९० लाख ९७ हजार रुपैयाँ लागतमा ४६९.२ मिटर लामो पुल निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । तर, निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती, प्रशासनिक जटिलता र प्राकृतिक विपत्तिका कारण आयोजना लामो समयदेखि अलपत्रजस्तै बनेको छ ।

हाल कमला नदीमा निर्माण गरिएको अस्थायी डाइभर्सनमार्फत आवतजावत भइरहेको छ। तर सामान्य वर्षा हुँदा समेत नदीमा पानीको बहाव बढ्ने भएकाले यात्रुले जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयवासी बताउँछन् ।

बजेटबाट कमला पुल बाहिरिएपछि स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाले आन्दोलनमार्फत सरकारलाई दबाब दिने रणनीति बनाएका छन् । आन्दोलन समितिले कमला पुल निर्माणका लागि तत्काल पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्दै पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन सरकारसँग माग गरेको छ ।

कमला नदी बजेट
लेखक
सुरेश राय

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बाढीले कमला नदीको डाइभर्सन भत्कियो, सिरहा-धनुषा आवतजावत ठप्प

बाढीले कमला नदीको डाइभर्सन भत्कियो, सिरहा-धनुषा आवतजावत ठप्प
कमला नदीमा नयाँ पुल निर्माण तत्काल अघि बढाउन माग राखेर मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

कमला नदीमा नयाँ पुल निर्माण तत्काल अघि बढाउन माग राखेर मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
कमला नदीमा डुबेर एक युवकको मृत्यु

कमला नदीमा डुबेर एक युवकको मृत्यु
कमला नदीमा बन्यो अस्थायी डाइभर्सन, १४ वर्षपछि पुल निर्माण अन्तिम चरणमा

कमला नदीमा बन्यो अस्थायी डाइभर्सन, १४ वर्षपछि पुल निर्माण अन्तिम चरणमा
सिरहा र धनुषा जोड्ने कमला पुल चैतभित्र सञ्चालनमा ल्याउन लक्ष्य

सिरहा र धनुषा जोड्ने कमला पुल चैतभित्र सञ्चालनमा ल्याउन लक्ष्य

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’
तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित