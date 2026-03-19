नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति तथ्यहीन : निश्कल राई

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति तथ्यहीन भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
- सचेतक राईले सार्वभौम संसद्मा प्रधानमन्त्रीले विनातथ्य अभिव्यक्ति दिनु अशोभनीय भएको बताए ।
- उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनबारे प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी सुझबुझपूर्ण नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
१७ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति तथ्यहीन भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
आइतबार संघीय संसद् भवन सिंहदरबार परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
सचेतक राईले सार्वभौम संसद्मा प्रधानमन्त्री शाहले बिना तथ्य कुरा गर्नु अशोभनीय भएको पनि बताए ।
उनले प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनबारे पनि सुझबुझपूर्ण अभिव्यक्ति नदिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
राईले भने, ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ भन्नेकुरा कि त तथ्यसम्मत ढंगले भन्न सक्नु पर्यो । यो, यो ठाउँ भनेर भन्न सक्नु पर्यो । तर प्रधानमन्त्रीज्यूले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न प्रतिनिधिहरू भएको ठाउँमा आएर हामीले पनि भारतको सीमा मिचेका छौ भनेर एक खालको तथ्यहिन कुरा गर्नु भयो । आपत्ति छ । मानव अधिकार आयोगबारे पनि प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी सुझबुझपूर्ण छैन ।’
सचेतक राईले प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा उठेका प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसकेको जिकीर पनि गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4