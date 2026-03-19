प्रतिनिधिसभा बैठक :

प्रधानमन्त्रीले सदन बंक गर्न थाल्नुभयो : निश्कल राई

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३१ गते ११:३०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका सभापति निश्कल राईले प्रधानमन्त्रीले सदनलाई गुरुकुल र विश्वविद्यालय ठानिएको बंक गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।
  • प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राईले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा विपक्षीको विरोध जारी रहने बताएका छन्।
  • राईले सदनको गरिमा नबुझ्नु र गम्भीर विषयमा छलफलबाट भाग्नु लोकतन्त्रका लागि शुभसंकेत नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

३१ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद्  निश्कल राईले गुरुकुल र विश्वविद्यालय ठानिएको सदन प्रधानमन्त्रीले बंक गरिरहेको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको सून्य समयमा बोल्दै सांसद राईले सदनको गरिमा प्रधानमन्त्रीले नबुझेको टिप्पणी गरे।

‘सदन चिया चौतारी होइन, जहाँ मन लागे बस्ने, मन लागे जाने । सदन गुरुकुल हुनुपर्छ, विश्वविद्यालय हुनुपर्छ भन्ने सत्तापक्षका सांसदको भनाइ सापट लिँदै भन्छु प्रधानमन्त्रीले यो गुरुकूल विश्वविद्यालय बंक गर्न थाल्नुभएको छ,’ उनले भने ।

नीति तथा कार्यक्रम मुलुक निर्माणको दस्तावेज र रोडम्याप हो भन्ने भनाइ बुधबारको बैठकमा सभामुखले राखेको स्मरण गर्दै उनले त्यस्तो गम्भीर विषयमा छलफल र जवाफका लागि प्रधानमन्त्री नआउनु र प्रश्नबाट भाग्नु लोकतन्त्रका लागि शुभसंकेत नभएको टिप्पणी गरे।

उनले सदनमा प्रधानमन्त्री उपस्थित नभए विपक्षीको विरोध जारी रहने बताए ।

निश्कल राई प्रतिनिधिसभा बैठक
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

