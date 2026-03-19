रास्वपाले बोलायो भर्चुअल सचिवालय बैठक

अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १७ गते १८:१४

  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आज साँझ ८ बजे भर्चुअल माध्यमबाट सचिवालय बैठक बोलाएको छ ।
  • बैठकमा समसामयिक राजनीति, पार्टी गतिविधि, अनुशासन र निर्वाचन आयोगका विषयमा छलफल हुने महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले बताए ।
  • बैठकमा विधान संशोधन, प्रदेश तथा जिल्ला अधिवेशन कार्यविधि र संघीय सांसदहरूको पार्टी जिम्मेवारीबारे छलफल हुनेछ ।

१७ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सचिवालय बैठक बोलाएको छ । बैठक आजै साँझ ८ बजे बस्ने तय भएको महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिए ।

बैठक भर्चुअल माध्यमबाट बस्ने पनि उनले बताएका छन् ।

उनका अनुसार, बैठकमा समसामयिक राजनीति र पार्टी गतिविधि, अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग र विभागहरूको मनोनयन, अनुशासनात्मक कारबाही लगायतका कार्यसूचीमा छलफल हुने महामन्त्री बुर्लाकोटीले बताए ।

त्यस्तै, प्रदेश अधिवेशन कार्यविधि, महाधिवेशन मूल आयोजक समिति अन्तर्गतका उपसमिति, महाधिवेशन निर्वाचन कार्यविधि, विधान संशोधन, संघीय सांसदहरूको पार्टी जिम्मेवारी लगायतका विषयमा पनि छलफल हुने बताए ।

त्यस्तै, जिल्ला अधिवेशन कार्यविधिमा संशोधन, प्रदेश, जिल्ला र पालिका समितिको अधिवेशनमा २५% बढी मत प्राप्त गर्ने पदाधिकारीका उम्मेदवार एक तहमाथिको अधिवेशनमा प्रतिनिधि हुने, सम्बन्धित तहको अधिवेशनमा उम्मेदवार नभई एक तहमाथिको अधिवेशनमा प्रतिनिधि हुने लगायतबारे छलफल तय भएको उनले बताए ।

रास्वपा काठमाडौं महानगरको अधिवेशन : सभापतिमा ३ जनाको उम्मेदवारी, अन्यमा को को ?

रास्वपाले गठन गर्‍यो महाधिवेशन मूल आयोजक समिति

रास्वपाको विराटनगर महानगरपालिकाको सभापतिमा निरौला

रास्वपाको केन्द्रीय ऊर्जा तथा जलस्रोत विभागमा ७ सदस्य थप

रास्वपाको भरतपुर महानगर सभापतिमा सीता ज्ञवाली विजयी

बजेटमा समेटियो रास्वपाको वाचापत्र र शासकीय सुधारको मार्गचित्र

'सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ'

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

'नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन'

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब 'कक्रोज'सँगै बाँच्नुपर्छ ?

