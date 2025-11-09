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सुकुमवासी व्यवस्थापनको मागसहित माइतीघरमा प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

उनीहरूले सरकारले सुकुमवासीको व्यवस्थापन नगरेको आरोप लगाएका छन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २८ गते १२:५८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाको आयोजनामा काठमाडौंको माइतीघरमा सुकुमवासीहरूको उचित व्यवस्थापनको माग गर्दै प्रदर्शन गरिएको छ।
  • प्रदर्शनकारीहरूले सरकारले सुकुमवासीको व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्।
  • मोर्चाले पक्राउ परेका आफ्ना साथीहरूलाई विनाशर्त रिहा गर्न माग गरेका छन्।

२८ असार, काठमाडौं । सुकुमवासीको उचित व्यवस्थापनको मागसहित काठमाडौंको माइतीघरमा आज प्रदर्शन गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाको आयोजनामा सरोकारवालाहरू र सुकुमवासीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् ।

उनीहरूले सरकारले सुकुमवासीको व्यवस्थापन नगरेको आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै केही व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेको विषयमा विरोध गरेका छन् । पक्राउ परेकाहरूलाई विनाशर्त रिहा गर्न पनि उनीहरूको माग छ ।

 

सुकुमवासी
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