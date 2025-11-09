+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरबाट सुकुमवासीको उठीबास (तस्वीरहरू)

केही आफन्तकोमा गएका छन् भने अरु सेन्टरकै आसपासमा रहेका छन् । उनीहरुलाई कहाँ लैजाने भन्ने टुंगो लागेको छैन । सेन्टर भएको स्थानमा बस्न मिल्ने अवस्था छैन ।

0Comments
Shares
आर्यन धिमाल आर्यन धिमाल
२०८३ असार २७ गते १३:०१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कीर्तिपुर नगरपालिका–१० स्थित सुन्दरीघाटको राधास्वामी होल्डिङ सेन्टर बागमती नदीमा आएको बाढीका कारण जलमग्न हुँदा त्यहाँ आश्रित सुकुमवासीको उठीबास लागेको छ ।
  • संयुक्त सुरक्षा टोलीले राति होल्डिङ सेन्टरमा रहेका १५४ जनामध्ये ५४ जनालाई उद्धार गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरस्थित स्मृति भवनमा सुरक्षित रूपमा पुर्‍याएको छ ।
  • पानीको बहाव घटेसँगै प्रभावित व्यक्तिहरूले आफ्ना सामान निकाल्न थालेका छन्, तर उनीहरूलाई पुनः कहाँ स्थानान्तरण गर्ने भन्नेबारे अहिलेसम्म कुनै टुंगो लागेको छैन ।

२७ असार, काठमाडौं । कीर्तिपुर नगरपालिका–१० स्थित सुन्दरीघाटको राधास्वामी होल्डिङ सेन्टर डुबान भएपछि सुकुमवासीको उठीबास लागेको छ ।

लगातारको वर्षापछि बागमती नदीमा पानीको बहाव बढ्दा शुक्रबार राति डुवान भएको थियो । बिहानसम्म पनि सेन्टर जलमग्न थियो । अहिले पानी घट्दै गएको छ । पानी कम भएपछि उनीहरुले आफ्ना सामान निकाल्न थालेका छन् ।

राति डुबानपछि सुरक्षाकर्मीले ५४ जनालाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याएको थियो । संयुक्त सुरक्षा टोलीले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका १५४ जनामध्ये ५४ जनाको उद्धार गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरस्थित स्मृति भवनमा सुरक्षित रूपमा पुर्‍याएको थियो ।

केही आफन्तकोमा गएका छन् भने अरु सेन्टरकै आसपासमा रहेका छन् । उनीहरुलाई कहाँ लैजाने भन्ने टुंगो लागेको छैन । सेन्टर भएको स्थानमा बस्न मिल्ने अवस्था छैन ।

 

सुकुमवासी
लेखक
आर्यन धिमाल

धिमाल अनलाइनखबरका फोटो पत्रकार हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बिचल्लीमा सुकुमवासी : बाढी पसेपछि डुबे लत्ताकपडा, नष्ट भए औषधि

बिचल्लीमा सुकुमवासी : बाढी पसेपछि डुबे लत्ताकपडा, नष्ट भए औषधि
कीर्तिपुरको सुकुमवासी होल्डिङ सेन्टरमा वाग्मती पस्यो, ५४ जनाको उद्धार

कीर्तिपुरको सुकुमवासी होल्डिङ सेन्टरमा वाग्मती पस्यो, ५४ जनाको उद्धार
यसरी डुब्यो कीर्तिपुरको सुकुमवासी होल्डिङ सेन्टर (तस्वीरहरू)

यसरी डुब्यो कीर्तिपुरको सुकुमवासी होल्डिङ सेन्टर (तस्वीरहरू)
सुकुमवासीको जीवनको सम्मान गर्न सरकारलाई मानवअधिकार आयोगको निर्देशन

सुकुमवासीको जीवनको सम्मान गर्न सरकारलाई मानवअधिकार आयोगको निर्देशन
सुकुमवासीलाई गाँस, बास र कपास माग्दै माइतीघरमा प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

सुकुमवासीलाई गाँस, बास र कपास माग्दै माइतीघरमा प्रदर्शन (तस्वीरहरू)
‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’

‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश
गणेश नेपालीले देखाए नयाँ सत्ताको पुरानो अनुहार

गणेश नेपालीले देखाए नयाँ सत्ताको पुरानो अनुहार
कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?

कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?
‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’

‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’
पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?

पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?
पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो

पासपोर्ट ठेक्कामा अख्तियार : पहिले ग्रिन सिग्नल दियो, अहिले आफैं मुद्दा लग्यो
कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा

कीर्तिमानी सुनमायालाई इटालीमा विजयको ध्वजा, नेपालमा सरकारको उपेक्षा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories
एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

7 Stories
बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

बेरिएट्रिक सर्जरीबाट कसरी मोटोपन घटाइन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित