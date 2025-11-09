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सुकुमवासीलाई गाँस, बास र कपास माग्दै माइतीघरमा प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

सुकुमवासीलाई गाँस, बास र कपासको माग गर्दै काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गरिएको छ।

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आर्यन धिमाल आर्यन धिमाल
२०८३ असार २५ गते १५:४४

काठमाडौं । सुकुमवासीलाई गाँस, बास र कपासको माग गर्दै काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गरिएको छ। सुरक्षित पुनर्स्थापनाको सुनिश्चित नगरी कुनै पनि परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरबाट नहटाउन माग गर्दै विभिन्न दलनिकट संगठनहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् ।

उनीहरूले सुरक्षित पुनर्स्थापना, भू–स्वामित्व सहितको बास अधिकार तथा सम्मानजनक आवास सुनिश्चित गर्न, गाँस, बास र कपासको प्रत्याभूतिको माग गरेका छन् ।

प्रदर्शनमा उनीहरूले बोल्न दे, मानव धिकारको प्रत्याभूति गर लगायत लेखेका प्लेकार्ड पनि बोकेका छन् ।

 

 

सुकुमवासी
लेखक
आर्यन धिमाल

धिमाल अनलाइनखबरका फोटो पत्रकार हुन् ।

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