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होल्डिङ सेन्टरमा सुकुमवासी :

‘बल्ल पाएको किताब, त्यो पनि सबै भिज्यो’

अहिले कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टर जलमग्न छ । सोही जलमग्न भएको ठाउँ बाहिर किताबहरू पनि असरल्ल भेटिन्छन् । केहीले तिनै किताब र कापि टिपेर सुकाइरहेका छन् ।

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आर्यन धिमाल आर्यन धिमाल
२०८३ असार २७ गते १८:४०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले वैशाख १२ गते थापाथालीस्थित सुकुमवासी बस्ती खाली गराएर त्यहाँका बासिन्दालाई कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा स्थानान्तरण गरेको थियो।
  • गएराति कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टर जलमग्न हुँदा सुकुमवासी बालबालिकाका नयाँ शैक्षिक सत्रका पुस्तक र कापि भिजेर नष्ट भएका छन्।
  • बस्ती र होल्डिङ सेन्टर दुवै ठाउँबाट विस्थापित भएपछि सुकुमवासीहरू पुनः उचित बासस्थानको अभावमा अन्यौलमा परेका छन्।

२७ असार, काठमाडौं ।  नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने तरखर थियो । नयाँ कक्षा, नयाँ पुस्तक र नयाँ शिक्षक पाउने आशामा अन्यत्रजस्तै सुकुमवासी बस्तीका विद्यार्थी (बालबालिका) पनि थिए ।

एकाएक सरकारले वैशाख १२ गते बिहान झिसमिसेबाटै बस्ती उठाउन थाल्यो । कलिला बालबालिकालाई केही थाहा थिएन, के हुँदैछ भनेर ।

बाबु–आमा घरी प्रहरीसँग हारगुहार गरिरहेको देख्थे त घरी बँचेकुँचेका सामान जोगाउन लागिपरेको देख्थे ।

सोही दिन थापाथाली बस्तीमा केही कारुणिक दृश्य नदेखिएका होइनन् । बच्चालाई दूध खुवाइरहेकी आमादेखि आफ्ना कापिकिताब जोगाइरहेका बालबच्चासम्मको दृश्य भावुक थियो ।

सरकारले जबरजस्ती उनीहरूलाई उठायो, बस्ती खाली गर्‍यो । खोला किनारमा आउने बाढीबाट जोगाउन उचित व्यवस्थापन हुने भन्दै सरकारले उनीहरूको स्थानान्तरण गरिने बताएको थियो ।

बस्ती खाली भएपछि लगेर राखिएको होल्डिङ सेन्टरमा पनि सुकुमवासीलाई विपत्तिले छोडेन । गएराति एकाएक होल्डिङ सेन्टर डुब्यो । मध्यराति परिवारसँग बसेका सुकुमवासीको उठीबास भयो ।

सबैभन्दा भावुक दृश्य त, बस्तीका बालबालिकाले बल्लतल्ल पाएका किताबहरू असरल्ल भिजेको देखियो ।

सोही बस्तीमा भेटिएका एक बालकले अनलाइनखबरसँग निराश हुँदै सुनाए, ‘बल्लतल्ल किताब पाइएको थियो, त्यो पनि भिज्यो ।’

अहिले कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टर जलमग्न छ । सोही जलमग्न भएको ठाउँ बाहिर किताबहरू पनि असरल्ल भेटिन्छन् । केहीले तिनै किताब र कापि टिपेर सुकाइरहेका छन् । सरकार भने उनीहरूलाई अर्को ठाउँमा उचित व्यवस्थापन हुने बताइरहेको छ ।

यद्यपि रात पर्नै लाग्दा ती सुकुमवासी कहाँ बस्ने र के गर्ने भन्ने अन्यौलमै छन् ।

नयाँ शैक्षिक सत्र सुकुमवासी
लेखक
आर्यन धिमाल

धिमाल अनलाइनखबरका फोटो पत्रकार हुन् ।

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