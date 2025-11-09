+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सडकमा पोखिँदै छ नागरिक असन्तोष

सुकुमवासीको व्यवस्थापन हुन नसक्नु, आत्मदाहका घटना बढ्नु, मिटरब्याजपीडितले न्याय नपाउनु जस्ता कारणले सरकारप्रति जनआक्रोश बढेको छ । चार दिनयता सरकारको विरोधमा सडकमा प्रदर्शन भएका छन् ।

0Comments
Shares
लिलु डुम्रे लिलु डुम्रे
२०८३ असार २८ गते १९:३५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको १०० दिन पूरा भए पनि सुकुमवासी व्यवस्थापन र मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधान नहुँदा नागरिक असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।
  • मुगुका गणेश नेपालीको आत्मदाहपछि सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै सडकमा प्रदर्शन भइरहेको छ भने सरकारको नेतृत्वकर्ता दल रास्वपा मौन देखिएको छ ।
  • मिटरब्याजपीडितहरूले न्यायको माग गर्दै पुनः जनकपुरबाट काठमाडौंसम्मको पैदल यात्रा सुरु गरेका छन् र उनीहरू ११ दिनभित्र काठमाडौं आइपुग्ने लक्ष्य राखेका छन् ।

२८ असार, काठमाडौं । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले १०० दिन पूरा गरेसँगै नागरिक असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । आफ्ना असन्तुष्टि जाहेर गर्दै नागरिकहरू सरकारविरुद्ध सडकमा ओर्लिन थालेका छन् ।

सुकुमवासीको व्यवस्थापन हुन नसक्नु, आत्मदाहका घटना बढ्नु, मिटरब्याजीले न्याय नपाउनु जस्ता कारणले सरकारप्रति जनआक्रोश बढेको छ ।

आफैंले निर्धारण गरेको समय-सीमाभित्र सुकुमवासीको यथोचित व्यवस्थापन गर्न सरकार चुकेपछि पीडितको आक्रोश सडकमा पोखिन थालेको छ ।

मुगुका गणेश नेपालीले शरीरमा आगो लगाई आत्मदाह गरेपछि सरकारप्रति नागरिकको असन्तुष्टि थप बढायो । काठमाडौं महानगर प्रहरीले गरेको ज्यादतीले नेपालीले आत्मदाह गर्नु परेको दाबीसहित सरकारविरुद्ध नागरिकहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।

गणेश नेपालीको मृत्यु र सुकुमवासीको विषयलाई लिएर तीनदेखि सडकमा प्रदर्शन भइरहेको छ । यहीबीचमा मिटरब्याजपीडित पनि न्याय माग्दै मधेशदेखि काठमाडौंसम्म मार्च पासमा छन् । जेनजी आन्दोलनको बलमा निर्माण भएको वर्तमान सरकारविरुद्ध आइतबार जेनजीहरू नै सडक प्रदर्शनमा निस्के ।

सडकमा सरकारविरोधी प्रदर्शन भइरहँदा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को भने औपचारिक धारणा बाहिर आएको छैन । शीर्ष तहमा नरहेका सीमित नेताहरूले यी मुद्दामा धारणा राखे पनि पार्टीको संस्थागत धारणा भने आएको छैन ।

वर्तमान सरकार गठन भएकै दिन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारको कार्यसूचीमा भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि दीर्घकालीन समाधान गर्ने प्रतिवद्धता थियो ।

भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन दुई महिनाभित्र सक्ने सरकारको कार्यसूची थियो । एक हजार दिन भित्रमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको थियो ।

भूमिहीनका लागि स्थानीय तहको समन्वयमा घरपरिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने, चरणवद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने, पुनर्वास लगायतको व्यवस्था मिलाउने शासकीय सुधारको कार्यसूचीमा छ ।

सुकुमवासीको पहिचान गर्ने लगत संकलनका लागि आफैंले बनाएको समयावधि प्रतीक्षा नगरी सरकारले सुरुमा काठमाडौंका नदी किनारामा डोजर चलायो । सरकार बनेको एक महिना पनि नपुग्दै (वैशाख १२ गते) देखि सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न लागियो ।

खोला किनारामा बसेका सुकुमवासीको बसाइ जोखिमयुक्त भएको हुँदा स्थानान्तरण गर्नु परेको सरकारको दाबी थियो । दुई साताभित्र वास्तविक सुकुमवासीको लगत संकलन गरी वास्तविक/अवास्तविक पहिचान गरेर स्थायी बसोबासको प्रबन्ध गर्ने सरकारले प्रतिवद्धता गरेको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका उपाध्यक्ष पवन गुरुङले सरकारसँग सुकुमवासीले लड्न नसक्ने दुखेसो पोखे । ‘त्यतिका वर्ष बसेकाहरूको घर भत्काइदियो । सरकारसँग नसकिने रहेछ । होल्डिङ सेन्टर आएर मन्त्रीहरूले आश्वासन दिनु भएको छ,’ गुरुङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हाम्रा मागहरू उठाइरहन्छौं । वडा तहसम्म आएर लगत संकलन गर्न भनेका छौं ।’

सरकार आफैंले तोकेको समयावधिमा लगत संकलन हुन सकेन । दुई साताका लागि भनि होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुमवासीको स्थायी बसोबासको प्रबन्ध सरकारले तीन महिनासम्म गर्न सकेन ।

सुकुमवासीले अस्थायी बसोबासका गरिरहेको कीर्तिपुरको राधास्वामी सत्संग आश्रममा बाढी पसेपछि त्यहाँबाट पनि विस्थापित भए । कीर्तिपुरमा रहेका सुकुमवासीलाई भक्तपुरस्थित खरिपाटीमा सारिएको छ । होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासीका नेता गुरुङले हाल खरिपाटीमा १४९ जना सुकुमवासी रहेको जानकारी गराए ।

खरिपाटीमा रहेका सुकुमवासीलाई आश्वस्त पार्न आज मन्त्रीहरू त्यहाँ पुगे । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सुकुमवासीलाई राखिएको स्थान खरिपाटी पुगेर उनीहरूलाई स्थायी बसोबासका लागि आश्वस्त पार्ने कोसिस गरिन् ।

‘हामीले सुकुमवासी मात्र पहिचान गरेर भएन । जग्गा पनि पहिचान गर्नुपर्‍यो । यसले गर्दा सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा केही समय लाग्न सक्छ । तर ढिलो-चाँडो समाधान हुन्छ,’ रावलले भनिन् ।

लगत संकलन नगरी सुकुमवासीलाई स्थानान्तरण गरिएकोप्रति रास्वपा सांसद रञ्जु दर्शनाले बल्ल मुख खोलेकी छन् । ‘हिजो सुकुमवासी व्यवस्थापनको विषयमा ‘१०० दिने कार्यसूचीको’ बुँदा ९१ भन्दा अघि ९२ अघि सारियो । दूध चुसाइरहेकी आमा, सुत्केरी, वृद्ध बाआमाहरूलाई पनि एकै व्यवहार नगरियोस् भनेर सदनमा पटकपटक आवाज उठाएँ । सम्बन्धित निकायमा निवेदन पनि गरेँ । यो काम चाहिँ सरकारको तर्फबाट ठिक ढङ्गले भएन,’ रञ्जु दर्शना भन्छिन् ।

बिहीबार आत्मदाहको प्रयास गरेका नेपालीको उपचारका क्रममा शुक्रबार निधन भयो । उनको मृत्युबारे सदन, सडक, सामाजिक सञ्जालमा सरकारको शैलीप्रति प्रश्न उठे । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नगर प्रहरी काठमाडौं महानगर महानगरपालिकाअन्तर्गत भएको भन्दै प्रश्न प्रतिपक्षलाई तेर्स्याए । नेपालीको मृत्युले देश तरंगित हुँदा पनि रास्वपाको मूल नेतृत्वसहित शीर्ष तहका नेताहरूले मुख खोलेका छैनन् ।

मनोपरामर्शदाता समेत रहेकी रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धिताल राष्ट्रिय नीति उपचारमुखीभन्दा रोकथाममुखी हुनुपर्ने बताउँछिन् ।

‘संरचनात्मक समस्यालाई यदि राज्यका नीति र संस्थागत अभ्यासले समयमै सम्बोधन गर्न सकेनन् भने, हामी केवल घटनापछि दुःख व्यक्त गर्ने समाजमा सीमित हुन्छौँ । त्यसैले राष्ट्रिय नीति उपचारमुखी मात्र होइन, रोकथाममुखी हुनुपर्छ,’ सचेतक धिताल भन्छिन्, ‘मानसिक स्वास्थ्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यको प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । विद्यालयदेखि कार्यस्थलसम्म गुणस्तरीय परामर्श सेवा विस्तार गर्नुपर्छ । गुनासा राख्न सकिने सुरक्षित संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । प्रत्येक नागरिकले निर्धक्क भएर आफ्नो कुरा भन्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएको बेला सहमति गरेका मिटरब्याजपीडित पुनः काठमाडौंका लागि पैदल यात्रा गरिरहेका छन् । २०८० फागुनमा सरकारले मिटरब्याजपीडितसँग चार बुँदे सहमति गरेको थियो । उक्त सहमतिअनुसार न्याय नपाएपछि पीडितले न्यायको लागि लामो यात्रा तय गरेका छन् ।

गत बिहीबारबाट मिटरब्याजपीडितले जनकपुरको तिरहुतियागाछीबाट पैदल यात्रा सुरु गरेका छन् । यो त्यही ठाउँ हो, जहाँबाट बालेन शाहले प्रधानमन्त्री हुनुअघि भनेका थिए- न्यायका लागि मधेशी जनता काठमाडौं जानु पर्दैन ।

जनकपुरधामको तिरहुतियामा रास्वपाले माघ ५ गते ‘उद्घोष सभा’ गरेको थियो । ‘प्रदेशलाई यति बलियो बनाउनुपर्छ कि काठमाडौँ जानै नपरोस्, सबै व्यवस्था यहीँ होस् । काठमाडौँ त पशुपतिनाथ र स्वयम्भू दर्शन गर्न र घुम्न जाने ठाउँ बनोस्, अधिकार माग्न जाने ठाउँ होइन,’ त्यसबेला हालका प्रधानमन्त्री शाहले भनेका थिए, ‘मेयरका रूपमा चार वर्ष काठमाडौँमा रहँदा धेरैले मलाई भेट्न पाएनन् भन्थे । दैनिक माइतीघर मण्डलामा उखु किसान र मिटरब्याज पीडितहरूको आन्दोलन हुन्थ्यो, तर मेयरका रूपमा म मुकदर्शक बनेर बस्नुपर्थ्यो, केही गर्न सक्दिनथेँ । तर अब म गरेर देखाउँछु ।’

बालेन प्रधानमन्त्री बनेको चार महिना पुग्न लागेको छ । प्रधानमन्त्रीको पहिलेको बोलीअनुसार मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान नभएपछि उनीहरू आफ्ना माग सुनाउन काठमाडौं आउन लागेका हुन् ।

साहुसँग लिएको पैसाभन्दा पनि बढी चुक्ता गरिसक्दा पनि ऋण नतिरेको भन्दै पीडित बनाएपछि न्यायका लागि पैदल यात्रामार्फत काठमाडौं आइरहेका छन् ।

रास्वपाका संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली मिटरब्याजपीडितको न्यायका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक रहेकोबारे आफू संसद्‌मा बोलेको बताए । उनले भने, ‘मिटरब्याजपीडितको छुट्टै कानुन बनाउनु पर्नेछ । त्यसको बारेमा मैले संसद्‌मा बोलेको छु ।’

४ दिनदेखि यात्रा जारी राखेको टोलीले आइतबार रौतहटको बागमती पुल कटेको छ । अब ११ दिनमा काठमाडौं आइपुग्ने लक्ष्य राखेका मिटरब्याजपीडितले दिनमा २० देखि २६ किलोमिटरसम्म पैदल यात्रा गरिरहेको टोलीमा संलग्न लक्ष्मी घिमिरेले जानकारी दिइन् । जेनजी अगुवासमेत रहेकी घिमिरेले ३५ जिल्लाका ४०० जना मिटरब्याजपीडित काठमाडौं आइरहेको बताइन् ।

नागरिक सडक सरकार
लेखक
लिलु डुम्रे

लिलु डुम्रे अनलाइनखबरको राजनीतिक व्यूरोमा कार्यरत छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्

कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्
‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’

‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’
लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश
गणेश नेपालीले देखाए नयाँ सत्ताको पुरानो अनुहार

गणेश नेपालीले देखाए नयाँ सत्ताको पुरानो अनुहार
कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?

कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?
‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’

‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’
पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?

पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories
एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित