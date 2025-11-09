मुक्तिनाथ क्षेत्रलाई प्लास्टिकमुक्त बनाउन पर्यटनमन्त्रीको निर्देशन

२८ असार, काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्कराज पौडेलले मुक्तिनाथ क्षेत्रलाई प्लास्टिकमुक्त बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।
धार्मिक पर्यटनको विकास र पूर्वाधार स्तरोन्नतिको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उद्देश्यले मन्त्री पौडेलले मुक्तिनाथ क्षेत्रको भ्रमण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सो अवसरमा उनले स्थानीय र तीर्थयात्रुसँग अन्तरक्रिया समेत गरेका थिए । उनले मन्दिर क्षेत्रको सरसफाई, जुत्ता–चप्पलको उचित व्यवस्थापन र सो क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा प्लास्टिकमुक्त बनाउन निर्देशन दिए ।
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