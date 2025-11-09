+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्राविधिक पक्ष र अनुगमन अत्यन्तै कमजोर : सांसद खरेल

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २९ गते १५:३४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रास्वपा सांसद जगदीश खरेलले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्राविधिक पक्ष र अनुगमन अत्यन्तै कमजोर रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
  • खरेलले माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको लागत ३६ अर्बबाट ९० अर्ब पुग्दा पनि काम सम्पन्न नभएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाउनुभयो ।
  • आयोजनाहरूलाई भर्ती केन्द्र बनाइएको आरोप लगाउँदै उहाँले बुढीगण्डकी आयोजनाको काम तोकिएको समयमा पूरा हुने सरकारी दाबी यथार्थपरक नभएको जिकिर गर्नुभयो ।

२९ असार, काठमाडौं । रास्वपा सांसद जगदीश खरेलले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्राविधिक पक्ष र अनुगमन अत्यन्तै कमजोर रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

संघीय संसद्को अर्थ समितिको सोमवार बसेको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा उनले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको उदाहरण दिँदै शुरुवाती लागत ३६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा हाल ९० अर्ब पुग्दा समेत निर्माण कार्य पूर्ण नभएकोमा उनले आपत्ति जनाए ।

‘अपर तामाकोशी दोलखाको गौरवशाली आयोजनाअन्तर्गत परेको आयोजना अनुगमन गर्दै गर्दाखेरि आज हरेक नागरिकले दोलखामा के भन्छन् भन्ने मलाइ थाहा छ ३६ खर्बको प्रोजेक्ट, आज ९० खर्ब लगानी भइसक्दा पनि प्रोजेक्ट कम्प्लिट छैन । यो कम्प्लिट नहुनुमा कानूनी झमेला त छँदैछ मलाई थाहा छ,’ उनले भने, ‘आज त्यो माथिबाट अर्को पानी ल्याएर हाल्नुपर्ने २२ मेगावाटमा वनबाट चाहिँ त्यो डकुमेन्ट स्वीकृत नगर्दा बापत आज काम ओझेलमा छ । ३६ खर्ब ९० मा पुग्दा अनुगमन कहाँ भएर? आज सबैको प्रश्न त्यहाँ छ । कसैले पनि जवाफ पाएको छैन ।’

आयोजनाको लागत तेब्बर हुँदा पनि ४५६ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन नसकेको र सुक्खायाममा उत्पादन क्षमता ८० मेगावाटमा खुम्चिनुले अनुगमनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ ।

सांसद खरेलले आयोजनाहरूलाई ‘भर्ती केन्द्र’ बनाइएको आरोप समेत लगाउनु भयो ।

बुढीगण्डकी आयोजनाको १३ वर्षमा १० प्रतिशत मात्र प्रगति भएको सन्दर्भ जोड्दै आगामी ५ वर्षमा बाँकी ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने सरकारी दाबी यथार्थपरक नभएको उनको जिकिर छ ।

जगदीश खरेल रास्वपा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गणेश नेपालीको जीवन कुनै बहानामा फिर्ता हुन सक्दैन : सांसद खरेल

गणेश नेपालीको जीवन कुनै बहानामा फिर्ता हुन सक्दैन : सांसद खरेल
‘प्रधानमन्त्रीको मात्रै गरिमा बचेर यो सरकार रहने छैन, हाम्रो पनि गरिमा बच्नु पर्छ’

‘प्रधानमन्त्रीको मात्रै गरिमा बचेर यो सरकार रहने छैन, हाम्रो पनि गरिमा बच्नु पर्छ’
नेकपालाई जगदीशको जवाफ : तमासा भन्ने शब्द असंसदीय होइन

नेकपालाई जगदीशको जवाफ : तमासा भन्ने शब्द असंसदीय होइन
जगदीश खरेल बोल्दा आक्रोशित कांग्रेस सांसद भन्छन्- प्रधानमन्त्रीझैँ बोलेपछि नियमापत्ति जनाएको हुँ

जगदीश खरेल बोल्दा आक्रोशित कांग्रेस सांसद भन्छन्- प्रधानमन्त्रीझैँ बोलेपछि नियमापत्ति जनाएको हुँ
विपक्षीको विरोधलाई रास्वपा सांसद जगदीश खरेलले भने ‘तमासा’

विपक्षीको विरोधलाई रास्वपा सांसद जगदीश खरेलले भने ‘तमासा’
शून्य समयमा उठाइएका विषयलाई सरकारले बेवास्ता गरेकोप्रति रास्वपा सांसदको आपत्ति

शून्य समयमा उठाइएका विषयलाई सरकारले बेवास्ता गरेकोप्रति रास्वपा सांसदको आपत्ति

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?

यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?
सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो

सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो
कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्

कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्
‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’

‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’
लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश
गणेश नेपालीले देखाए नयाँ सत्ताको पुरानो अनुहार

गणेश नेपालीले देखाए नयाँ सत्ताको पुरानो अनुहार
कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?

कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories
एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित