+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जगदीश खरेल बोल्दा आक्रोशित कांग्रेस सांसद भन्छन्- प्रधानमन्त्रीझैँ बोलेपछि नियमापत्ति जनाएको हुँ

‘उहाँ मन्त्रिपरिषद्मा पनि हुनुहुन्न । त्यसकारण त्यो संसदीय मर्यादाविपरीत भयो भनेर हामीले नियमापत्ति जनाएका छौं’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १२ गते १६:३८

१२ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले संसद्मा रास्वपा सांसद जगदीश खरेल प्रधानमन्त्रीझैँ जवाफमा उत्रिएकाले त्यसमा आफूले नियमापत्ति जनाएको बताएका छन् । आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपा सांसद खरेलले भाषण गरिहँदा कांग्रेस सांसद केरुङ आक्रोशित देखिएका थिए ।

लगत्तै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठक १५ का लागि स्थगित गरेका थिए । बैठकपछि संसद् भवन परिसरमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै कांग्रेस सांसद केरुङले रास्वपा सांसद खरेलको अभिव्यक्ति संसदीय मर्यादाविपरीत रहेको दाबी गर्दै त्यसलाई रोक्न आफूले सभामुख अर्यालसँग आग्रह मात्रै गरेको बताएका हुन् ।

‘हामीहरू बसिरहेको संसद् यो देशका जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च निकाय हो,’ उनले भने, ‘यो सर्वोच्च निकायमा सरकारका तर्फबाट जवाफदेहिता चाहियो भन्ने मात्रै हो हाम्रो एजेन्डा । यही कुरा जनताले पनि खोजिरहेका छन् ।’

यो पनि पढ्नुहोस

विपक्षीको विरोधलाई रास्वपा सांसद जगदीश खरेलले भने ‘तमासा’

त्यही सन्दर्भमा आज पनि विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति चाहियो भनेर भनिरहेको र सभामुखसँग आग्रह गरिरहेको उनले बताए ।

‘हाम्रो नियमावली, कानुन र संविधानअनुसार संसद् चल्नुपर्‍यो भनेर सुरुदेखि नै हामी सम्माननीय सभामुख ज्युको ध्यानाकर्षण गराइरहेका थियौं । त्यसै सन्दर्भमा अवरोधका बाबजुद विधेयकहरू पेस गर्ने र त्यसमाथि छलफल प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, त्यसपछि हामीले हाम्रो माग पूरा नभएकाले विरोध जनायौं,’ उनले अगाडि भने ।

त्यसरी विरोध जनाइरहँदा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा रास्वपा सांसद खरेलले प्रधानमन्त्रीले नै जवाफ दिएको जस्तो भान पारेर जवाफ दिन खोजेको उनले बताए ।

‘हामीले जम्मा के भनेका हौँ भने आज पेस भएको जुन विधेयक थियो, त्यसउपर उहाँले आफ्नो धारणा राख्नु संसदीय मर्यादाभित्र पर्दथ्यो । तर, उहाँ आफै प्रधानमन्त्रीको रूपबाट जवाफ दिएको हुनाले हामीले नियमापत्ति जनाएका हौँ,’ उनले भने ।

सांसद खरेलले आफै प्रधानमन्त्री जस्तै ठानेर जवाफ दिएको उनले बताए । ‘हामीले तपाईँबाट होइन, सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्युबाट नै हामीले जवाफ खोजेका हौं, यहाँ र हाम्रो हैसियत एउटै हो, विधेयक उपरको छलफलमा हामीले पनि नाम टिपाएका थियौं, हामी पनि सभामुख ज्युसँग संवाद गरिरहेका थियौं, वातावरण बन्छ भनेर अपेक्षा गरेका थियौं,’ उनले भने ।

सांसद खरेल प्रधानमन्त्री बालेनले पठाएको प्रतिनिधि पनि नभएको उनले बताए । ‘उहाँ मन्त्रिपरिषद्मा पनि हुनुहुन्न । त्यसकारण त्यो संसदीय मर्यादाविपरीत भयो भनेर हामीले नियमापत्ति जनाएका छौं,’ उनले भने ।

जगदीश खरेल नरेन्द्रकुमार केरुङ प्रतिनिधिुभा बैठक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

नेकपालाई जगदीशको जवाफ : तमासा भन्ने शब्द असंसदीय होइन

नेकपालाई जगदीशको जवाफ : तमासा भन्ने शब्द असंसदीय होइन
विपक्षीको विरोधलाई रास्वपा सांसद जगदीश खरेलले भने ‘तमासा’

विपक्षीको विरोधलाई रास्वपा सांसद जगदीश खरेलले भने ‘तमासा’
शून्य समयमा उठाइएका विषयलाई सरकारले बेवास्ता गरेकोप्रति रास्वपा सांसदको आपत्ति

शून्य समयमा उठाइएका विषयलाई सरकारले बेवास्ता गरेकोप्रति रास्वपा सांसदको आपत्ति
रास्वपा सांसद खरेलको चुनौती– म माथिको आरोप प्रमाणित भए राजनीतिबाट बिदा लिन्छु

रास्वपा सांसद खरेलको चुनौती– म माथिको आरोप प्रमाणित भए राजनीतिबाट बिदा लिन्छु
जगदीश खरेलले सांसदहरूलाई दिए अरनिको घर हेर्ने निम्तो

जगदीश खरेलले सांसदहरूलाई दिए अरनिको घर हेर्ने निम्तो
ललितपुर-२ मा पूर्वसञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलद्वारा मतदान

ललितपुर-२ मा पूर्वसञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलद्वारा मतदान

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 
प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन
सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ
आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली
संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?
रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित