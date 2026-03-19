शून्य समयमा उठाइएका विषयलाई सरकारले बेवास्ता गरेकोप्रति रास्वपा सांसदको आपत्ति

५ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद जगदीश खरेलले प्रतिनिधि सभाको ‘शून्य समय’ मा उठाइएका जनसरोकारका विषयहरूलाई सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
सदनमा सांसदहरूले उठाएका गम्भीर मुद्दाहरू कार्यान्वयनमा नआएको खण्डमा शुन्य समयको औचित्य नरहने उनको तर्क छ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद खरेलले तामाकोसी आयोजनाको छानबिन र भेडपुका सुकुमवासीको जग्गा सम्बन्धी समस्या लगायतका विषयमा पटक–पटक कुरा उठाउँदा पनि सरकारले कुनै सुनुवाइ नगरेको उनको भनाइ छ ।
‘यदि क्यामेरामा रेकर्ड मात्र गर्ने र सुनुवाइ नगर्ने हो भने यो शून्य समय बन्द गरियोस् । होइन भने, यहाँ उठाइएका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न एक शक्तिशाली आयोग वा समिति गठन गरेर तत्काल कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगियोस्,’ उनले भने ।
वर्षायाम शुरु हुन लाग्दा समेत पीडितका समस्या समाधानतर्फ सरकारको ध्यान नगएकोमा उनको असन्तुष्टि थियो ।
सदनमा सांसदहरूले उठाएका मागप्रति सरकार अनुत्तरदायी बन्दा यसअघि सांसद हरि ढकालले ‘मौन धारण’ गरेर विरोध जनाउनु परेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै खरेलले पुन: त्यस्तो परिस्थिति सृजना हुन नदिन सरकारलाई सचेत पनि गराए ।
