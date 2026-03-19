शून्य समयमा उठाइएका विषयलाई सरकारले बेवास्ता गरेकोप्रति रास्वपा सांसदको आपत्ति

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ५ गते १४:२९

  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद जगदीश खरेलले प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा उठाइएका जनसरोकारका विषयहरूलाई सरकारले बेवास्ता गरेको आपत्ति जनाउनुभयो।
  • सांसद खरेलले तामाकोसी आयोजनाको छानबिन र भेडपुका सुकुमवासीको जग्गा समस्या सम्बोधन नगरेको भन्दै शक्तिशाली आयोग गठन गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो।
  • खरेलले वर्षायाम शुरु हुन लाग्दा पनि पीडितका समस्या समाधान नगरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पुन: मौन धारण गर्ने अवस्था नआओस् भन्नुभयो।

५ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद जगदीश खरेलले प्रतिनिधि सभाको ‘शून्य समय’ मा उठाइएका जनसरोकारका विषयहरूलाई सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

सदनमा सांसदहरूले उठाएका गम्भीर मुद्दाहरू कार्यान्वयनमा नआएको खण्डमा शुन्य समयको औचित्य नरहने उनको तर्क छ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद खरेलले तामाकोसी आयोजनाको छानबिन र भेडपुका सुकुमवासीको जग्गा सम्बन्धी समस्या लगायतका विषयमा पटक–पटक कुरा उठाउँदा पनि सरकारले कुनै सुनुवाइ नगरेको उनको भनाइ छ ।

‘यदि क्यामेरामा रेकर्ड मात्र गर्ने र सुनुवाइ नगर्ने हो भने यो शून्य समय बन्द गरियोस् । होइन भने, यहाँ उठाइएका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न एक शक्तिशाली आयोग वा समिति गठन गरेर तत्काल कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगियोस्,’ उनले भने ।

वर्षायाम शुरु हुन लाग्दा समेत पीडितका समस्या समाधानतर्फ सरकारको ध्यान नगएकोमा उनको असन्तुष्टि थियो ।

सदनमा सांसदहरूले उठाएका मागप्रति सरकार अनुत्तरदायी बन्दा यसअघि सांसद हरि ढकालले ‘मौन धारण’ गरेर विरोध जनाउनु परेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै खरेलले पुन: त्यस्तो परिस्थिति सृजना हुन नदिन सरकारलाई सचेत पनि गराए ।

जगदीश खरेल
रास्वपा सांसद खरेलको चुनौती– म माथिको आरोप प्रमाणित भए राजनीतिबाट बिदा लिन्छु

जगदीश खरेलले सांसदहरूलाई दिए अरनिको घर हेर्ने निम्तो

ललितपुर-२ मा पूर्वसञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलद्वारा मतदान

ललितपुर-२ बाट जगदीश खरेलले दर्ता गरे उम्मेदवारी

सञ्चारमन्त्री खरेलले दिए राजीनामा

राजीनामा दिँदै सञ्चारमन्त्री खरेल, रास्वपाबाट चुनाव लड्ने

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

