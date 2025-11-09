+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

राज्य नागरिकको मुख थुनेर अधिनायकवादी सत्ता चलाउन लाग्यो : गगन थापा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २९ गते १८:४१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले वर्तमान सरकारले नागरिकको मुख थुनेर अधिनायकवादी सत्ता चलाउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो ।
  • थापाले सुकुमवासी समस्या र नागरिक अधिकारको विषयमा सरकार संवेदनशील नभई करुणाविहीन भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
  • उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले आगामी ६ र ७ साउनमा बीपी स्मृति दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिने जानकारी दिनुभयो ।

२९ असार, काठमाडौं । नेपाली काग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले राज्य नागरिकको मुख थुनेर अधिनायकवादी सत्ता चलाउन लागेको बताएका छन् ।

४४औं बीपी स्मृति दिवसको तयारीका लागि केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको बैठकलाई सम्वोधन गर्दै उनले सरकारमाथि टिप्पणी गरेका हुन् ।

बीपी कोइरालाले राणा प्रधानमन्त्रीलाई नागरिकले सत्तामाथि प्रश्न गर्ने अधिकारलाई अब कसैले रोक्न सक्दैन भनेर दिएको जवाफको स्मरण गर्दै थापाले भने, ‘पार्टी नेताका घर, मिडियाका कार्यालय र व्यवसायीका व्यापारिक क्षेत्रमा गाडी तेर्स्याएर नागरिकको निजी सम्पत्ति, उसको आर्जन र जीवनमाथि क्षति पुर्‍याउने कुनै अधिकार राज्यले राख्दैन ।’

सुकुमवासी समस्या र गणेश नेपालीको आत्मदाहको अवस्थाबारे दल र मिडियाले प्रश्न उठाउन थालेपछि राज्यले यस्तो व्यवहार गरेको सभापति थापाको भनाइ थियो ।

उनले गाडी तेर्स्याउन आएकाहरू सरकारी गाडी चढेर फर्केको स्थानीय नागरिकबाट जानकारी पाएको पनि उल्लेख गरे ।

थापाले सुकुमवासी समस्यालाई दलीयकरण गर्ने कांग्रेसको नीति नरहेको प्रष्ट पार्दै कानूनले दिएको निकास नखोजेर सरकार आफैंले समस्या सिर्जना गरेको बताए ।

‘सरकार हरेक नागरिकको अभिभावक र संरक्षक बन्न सक्नु पर्नेमा मानव जीवनको रक्षाबाट विमु्ख र करुणाविहीन भयो,’ उनले भने ।

सभापति थापाले ६ साउनमा पार्टीको ‘जरा अभियान’ सम्पन्न भएलगत्तै ७ साउनको कार्यक्रमबाट २४ भदौसम्मका लागि नयाँ अभियानको घोषणा गर्ने जानकारी पनि दिए ।

‘नेपाली कांग्रेस कुनै घटनापछि प्रतिक्रिया जनाउने पार्टीका रुपमा रहँदैन,’ उनले भने, ‘बरु सम्भावित नागरिक समस्यालाई उजागर गर्ने अभियानमा क्रियाशील छ ।’

उपसभापति तथा प्रतिष्ठानका प्रमुख विश्वप्रकाश शर्माले बैठकमा ६ साउनमा पार्टीका तर्फबाट पाँच किलोमिटरको ग्रिन रन, चित्रकला र सम्वाद कार्यक्रम हुने जानकारी दिए ।

उनले ७ साउनमा राष्ट्रिय सभागृहमा विचार गोष्ठी आयोजना गरिने पनि बताए । शर्माले प्रतिष्ठान अन्तर्गतका ३० वटा विषयगत समितिबारे पनि बैठकलाई जानकारी गराएक थिए ।

गगन थापा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रश्न गर्ने हक र हिम्मत कसैले खोसेर खोसिंदैन : गगन थापा

प्रश्न गर्ने हक र हिम्मत कसैले खोसेर खोसिंदैन : गगन थापा
कांग्रेस सभापति गगन थापाको घर अगाडि पनि शंकास्पद गाडी पार्किङ

कांग्रेस सभापति गगन थापाको घर अगाडि पनि शंकास्पद गाडी पार्किङ
जेनजी अभियन्ता गिरफ्तारीबारे गगन- फरक मत सुन्न नसक्नु कायरता हो

जेनजी अभियन्ता गिरफ्तारीबारे गगन- फरक मत सुन्न नसक्नु कायरता हो
गणेश नेपालीको मृत्यु कुनै राजनीतिक बहस वा दोषारोपणको विषय होइन : गगन थापा

गणेश नेपालीको मृत्यु कुनै राजनीतिक बहस वा दोषारोपणको विषय होइन : गगन थापा
संविधान संशोधनबारे गगन भन्छन्- एकैचोटि सबै चलाउन खोजे देश भुंग्रोमा पर्नसक्छ

संविधान संशोधनबारे गगन भन्छन्- एकैचोटि सबै चलाउन खोजे देश भुंग्रोमा पर्नसक्छ
कांग्रेसको दाबी- संविधान संशोधन कार्यदलबाट दलहरू बाहिरिनुपर्छ भन्ने पहिल्यै थाहा थियो

कांग्रेसको दाबी- संविधान संशोधन कार्यदलबाट दलहरू बाहिरिनुपर्छ भन्ने पहिल्यै थाहा थियो

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?

यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?
सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो

सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो
कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्

कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्
‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’

‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’
लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश
गणेश नेपालीले देखाए नयाँ सत्ताको पुरानो अनुहार

गणेश नेपालीले देखाए नयाँ सत्ताको पुरानो अनुहार
कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?

कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories
एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित