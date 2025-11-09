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संविधान संशोधनबारे गगन भन्छन्- एकैचोटि सबै चलाउन खोजे देश भुंग्रोमा पर्नसक्छ

‘एकैपटक सबै विषयमा संविधान संशोधन गरौं भन्ने कुराले आठौं वर्ष, १० औं वर्ष लगाएर बल्ल सम्हालेका यी कुराहरूबाट फेरि एक पटक नेपाल ठूलो आगोको भुंग्रोमा पर्नसक्दछ भन्ने नेपाली कांग्रेस पार्टीको चिन्ता हो,’ सभापति थापाले भने ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २५ गते १६:४६

२५ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले संविधान संशोधन गर्दा प्राथमिकता निर्धारण गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार ‘संविधान संशोधनमा नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले सबै विषय एकैचोटि संशोधन गर्न खोज्दा देश समस्यामा पर्नसक्ने बताएका हुन् ।

‘एकैपटक सबै विषयमा संविधान संशोधन गरौं भन्ने कुराले आठौं वर्ष, १० औं वर्ष लगाएर बल्ल सम्हालेका यी कुराहरूबाट फेरि एक पटक नेपाल ठूलो आगोको भुंग्रोमा पर्नसक्दछ भन्ने नेपाली कांग्रेस पार्टीको चिन्ता हो,’ सभापति थापाले भने ।

त्यसका लागि उनले भारतीय संविधानका निर्माता भीम राव अम्बेडकरको ‘ग्रामर अफ एनार्की’को धारण पनि स्मरण गराए ।

उनले अगाडि भने, ‘प्राथमिकता निर्धारण नगरेर हामी गर्‍यौं भने यसले पूरै खुला गरिदिन्छ । एनार्कीका लागि जसले जे संशोधन गरे पनि हुन्छ,हाम्रो संविधान बनाउने बेलामा राष्ट्रियता, जनताको अधिकारका विषयबाहेक सबै विषयमा संशोधन गर्न सकिन्छ भन्नुको अर्थ जे पनि हो साथी हो भन्ठान्यौं भने त्यो संविधान सभामा संविधान कसरी बन्यो भन्ने ज्ञान चेतको अभाव हुन्छ ।’

आफूले यो कुरा सरकारलाई सम्झाउन कोसिस गरिरहेको सभापति थापाले बताए । ‘हामीले यो कुरामा सरकारलाई अप्ठेरो पार्न खोजेका छैनौं, हामी मिलेरै जान चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधनमा किन मिलेर जान चाहन्छौं भने, हामी के ठान्दछौं भने– नेपालको संविधान निर्माणको मूल नेतृत्वकर्ता हामी हौं ।’

संविधानका सन्दर्भमा कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी रहेको आफूले ठानिरहेको उनले बताए । उनले अगाडि भने, ‘हामीले उत्तेजनामा आएर पनि केही कुरा गरेर हुँदैन, पूर्वाग्रह राखेर पनि केही कुरा गर्न हुँदैन । यो कुरामा सरकारसँग हामीले मिलेरै काम गर्ने हो ।’

सरकार बरालिँदा सम्हालेर ठिक ठाउँमा ल्याउने भूमिका पनि आफूले खेल्ने उनले दाबी गरे ।

संविधानका मूलभूत विषयमा कांग्रेसले कुनै पनि सम्झौता नगर्ने पनि सभापति थापाले बताए ।

‘संविधानको आधारभूत विषय लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, संसदीय शासन प्रणाली, बहु जातीयता, बहु धार्मिकता, बहुसांस्कृतिक विशेषता, समावेशी–समानुपातिक प्रतिनिधित्वका विषयमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले कुनै पनि सम्झौता गर्दैन,’ उनले भने, ‘यो कुरा हाम्रो प्रतीज्ञापत्र र विधानमा व्यवस्था गरिसकेका छौं ।’

यसैगरी, बहुदलिय संसदीय व्यवस्था, शक्तिको पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, खुला समाज र मानव अधिकारमा पनि कांग्रेसले सम्झौता नगर्ने उनले बताए । ‘यी संविधानका आधारभूत स्तम्भ हुन्, यसलाई व्यापक बनाउन सकिन्छ, विस्तार गर्न सकिन्छ । यसलाई संकुचित बनाउने कुरा नेपाली कांग्रेसका लागि स्वीकार्य हुँदैन,’ सभापति थापाले भने ।

गगन थापा नेपाली काँग्रेस संविधान संशोधन
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