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कुलेखानी नजिकैको सिमखोलाको बाढीमा बगेर स्कुटरसहित चालक बेपत्ता

एसपी बोगटीका अनुसार अहिलेसम्म स्कुटरको नम्बर र बेपत्ता व्यक्तिको पहिचान भएको छैन ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २९ गते २०:४६
प्रतीकात्मक तस्वीर

२९ असार, काठमाडौं । मकवानपुरमा कुलेखानी नजिकैको सिमखोलामा आएको बाढीले स्कुटरसहित एक चालकलाई बगाएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् । मकवानपुरको ईन्द्रसरोवर गाउँपालिका–२ स्थित सिमखोलामा सोमबार दिउँसो उक्त घटना भएको बताइएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक(एसपी) पुष्कर बोगटीले घटना दिउँसो साढे ३ बजेको रहेको जानकारी दिए । ‘त्यहाँ यात्रामा रहेका अन्य प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएअनुसार बाढीले स्कुटरसहित नै चालकलाई बगाएर बेपत्ता बनाएको छ,’ उनले भने, ‘सुरक्षा निकायको टोलीले खोजी कार्य गरिरहेको छ । अहिलेसम्म केही पत्ता लागेको छैन ।’

घटनाबारे स्थानीयबाट सूचना प्राप्त हुनासाथ नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलको संयुक्त टोली घटनास्थलमा परिचालित भएको उनले जानकारी दिए ।

एसपी बोगटीका अनुसार अहिलेसम्म स्कुटरको नम्बर र बेपत्ता व्यक्तिको पहिचान भएको छैन । ‘प्रत्यक्षदर्शीले बताएभन्दा बाहेक थप जानकारी केही पनि प्राप्त भएको छैन । लगातार पानी र ठूलो बाढीका कारण खोजी कार्य पनि सहज छैन,’ उनले भने ।

चालक बेपत्ता सिमखोला बाढी
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