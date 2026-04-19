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शंकास्पद पार्किङबारे बाबुराम- सरकार पक्षबाट भएको हो भने लोकतन्त्रको घाँटी रेट्ने प्रयत्न हो

‘यदि यो सरकार पक्षबाट गरिएको हो, भने त्यो सरासर लोकतन्त्रको घाँटी रेट्ने दुस्प्रयत्न हो । जसलाई सबै दल र जनसमुदायले एकताबद्ध भएर सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्छ ।’

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २९ गते २१:५७

२९ असार, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई सोमबार सञ्चारमाध्यमका कार्यालय तथा दलका नेताका घर अगाडि गरिएका शंकास्पद पार्किङबारे प्रश्न उठाएका छन् । सोमबार साँझ फेसबुकमार्फत नेता भट्टराईले यदि यो काम सरकार पक्षबाट भएको भए सरासर लोकतन्त्रको घाँटी रेट्ने प्रयत्न भएको टिप्पणी पनि गरेका छन् ।

‘प्रमुख सञ्चारमाध्यमका कार्यालय, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापतिको निवास, उद्यमी–व्यवसायीका कार्यस्थलअगाडि नियोजित रूपले शंकास्पद गाडीहरू तेर्स्याएर कसले के संकेत गर्न खोजेको हो ? त्यसको गहिराइमा गएर सत्यतथ्य बुझ्न र गम्भीर प्रतिरोधात्मक कदम चाल्न अत्यन्त जरूरी भएको छ,’ भट्टराईले लेखेका छन्, ‘यदि यो सरकार पक्षबाट गरिएको हो, भने त्यो सरासर लोकतन्त्रको घाँटी रेट्ने दुस्प्रयत्न हो । जसलाई सबै दल र जनसमुदायले एकताबद्ध भएर सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्छ ।’

उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘यदि यो नवनिर्वाचित सरकारलाई बदनाम गर्ने, दलहरूबीच दूरी बढाएर धमिलो पानीमा माछा मार्ने कुनै अदृश्य शक्तिको षड्यन्त्रपूर्ण हर्कत हो, भने सरकार, प्रतपक्षी दलहरू र आम जनता एकजुट भएर त्यस्तो कुतत्वलाई बेनकाव र परास्त गर्नुपर्छ ।’

जेसुकै भए पनि देशले लोकतान्त्रिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धि खोजिरहेको बेला देशमा पुन: राजनीतिक द्वन्द्व र अस्थिरताका बादलहरू मडारिन थाल्नु जनताले लडेर ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, देशको स्वाधीनता र जनताको सुख–समृद्धिका लागि शुभ संकेत नभएको उनले टिप्पणी गरेका छन् ।

‘अत: यतिबेला सबै पक्ष गम्भीर र जिम्मेवार बनौं । राज्यपक्ष विशेष उत्तरदायी बनोस् र यस घटनाको सत्यतथ्य छिटो उजागर गरोस्,’ नेता भट्टराईले आग्रह गरेका छन् ।

डा. बाबुराम भट्टराई लोकतन्त्रको घाँटी रेट्ने प्रयत्न शंकास्पद पार्किङ
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