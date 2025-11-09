+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

धनकुटाको मुलघाटमा बाढीले बगायो जलिरहेको चिता

चारवटा शवको दाहसंस्कार भइरहेको थियो । त्यसै बेला आएको बाढीले एउटा चिता बगायो । शव ७५ प्रतिशत जलेपछि चिता बाढीले बगाएर किनारबाट बीचतिर लगेको थियो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३० गते ८:०२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • धनकुटाको मुलघाटमा सोमबार तमोर नदीमा आएको आकस्मिक बाढीले दाहसंस्कार भइरहेको एउटा चिता बगाएको छ ।
  • नदीको सतह एक्कासी बढेपछि ७५ प्रतिशत जलिसकेको शव बगेको र अर्को एउटा चितालाई समेत बाढीले पल्टाएको छ ।
  • स्थानीयले जोखिम मोलेर दाहसंस्कार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले सुरक्षित दाहसंस्कार स्थल निर्माण गर्न माग गरेका छन् ।

३० असार,धनकुटा । धनकुटाको प्रमुख दाहसंस्कार स्थल मुलघाटमा सोमबार आएको आकस्मिक बाढीले नदी किनारमा जल्दै गरेको चिता बगाएपछि केही समय दाहसंस्कार कार्य नै प्रभावित भएको छ ।

वर्षायामसँगै तमोर नदीमा पानीको बहाव एक्कासी बढ्दा जल्दै गरेको चिता बगाएको हो । धनकुटा नगरपालिका वडा नं. ६ आत्माराका गौरी रोक्काको दाहसंस्कार भइरहेका बेला तमोर नदीमा पानीको सतह अचानक बढ्न थालेको थियो । केहीबेरमै बाढी बढेपछि नदी किनारमा जल्दै गरेको चिता बगाएर नदीको बीच भागतर्फ लगेको थियो ।

घटनाका प्रत्यक्षदर्शी त्रिवेणी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक दीपक पोख्रेलका अनुसार त्यस समयमा मुलघाटमा चारवटा शवको दाहसंस्कार भइरहेको थियो । तीमध्ये एउटा चिता बाढीले बगाएको हो ।

उनका अनुसार शव ७५ प्रतिशत जलेपछि चिता बगेर नदीको बीच भागमा तैरिंदै तलतिर गएको थियो । ‘नदीको बहाव सामान्य देखिएकै अवस्थामा चिता जलाइएको थियो’, पोख्रेलले भने, ‘तर, केही समयमै माथिबाट ठूलो मात्रामा पानी आएपछि नदीको सतह ह्वात्तै बढ्यो । हेर्दाहेर्दै जल्दै गरेको चिता बगेर नदीको बीच भागमा पुग्यो ।’

उनका अनुसार अर्को एउटा चितालाई पनि बाढीको बहावले पल्टाएको थियो । त्यसपछि दाहसंस्कारमा सहभागीहरुले तत्काल शवलाई सुरक्षित स्थानमा सारेर नदीभन्दा माथिल्लो भागमा नयाँ चिता निर्माण गरी दाहसंस्कार गरेका थिए ।

धनकुटा नगरपालिका वडा नं. ९ मुलघाट तमोर नदी किनारमा रहेको धनकुटा जिल्लाको मुख्य दाहसंस्कार स्थल हो । विश्रान्ति मन्दिर छेउमा रहेको दाहसंसकार स्थल भएकाले धेरै मानिसहरु दाहसंस्कार गर्न आउने गरेका छन् । तर, वर्षायाममा नदीको बहाव बढ्ने क्रमसँगै त्यहाँ दाहसंस्कार गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ ।

दाहसंस्कार स्थल नजिक डिजेलबाट चल्ने दाहसंसकार घर बनाइए पनि केही वर्ष अगाडिको बाढीले क्षति पुर्‍याएपछि सञ्चालन बन्द भएको छ । जसले गर्दा नदीको सतह अचानक बढ्दा शोकमा रहेका परिवारले समेत जोखिम मोलेर दाहसंस्कार गर्नुपर्ने अवस्था ज्युका त्यूँ रहेको छ ।

बर्सेनि तमोर नदीमा आउने बाढीले मुलघाट क्षेत्रमा रहेका विश्रान्ति मन्दिर आसपास रहेका केही भौतिक संरचनामा क्षति पुर्‍याएको थियो । त्यसयता सुरक्षित दाहसंस्कारका लागि स्थायी तथा सुरक्षित संरचना निर्माण गर्नुपर्ने माग उठ्दै आए पनि प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

वर्षायाम सुरु भएसँगै तमोर नदीमा पानी सहत र बहाव निरन्तर बढ्ने भएकाले आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनुका साथै दीर्घकालीन रुपमा सुरक्षित दाहसंस्कार स्थल निर्माणतर्फ ध्यान दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।

त्यसो त तमोर नदीको मुलघाट क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर छ हेडक्वाटर छिन्ताङ गुल्मले बेश क्याम्प खडा गरेर मानिसहरु नदीमा डुबेमा तथा बगाएमा उद्धार गर्न टोली तैनाथ गर्दै आएको छ । यसले कतिपय मानिसको उद्धार पनि गरेको छ भने कतिपय मानिस बेपत्ता भएका छन् । यस्तै कतिपयको केही समयपछि शव फेला परेको घटना पनि हुँदै आएको छ ।

चिता धनकुटा बाढी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि
सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?

सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?
यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?

यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?
सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो

सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो
कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्

कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्
‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’

‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’
लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories
एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित