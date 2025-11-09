सेयर बजार विकासको कार्ययोजना ल्याउँदै धितोपत्र बोर्ड, धैर्य रहन आग्रह

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- नेपाल धितोपत्र बोर्डले पूँजी बजारको विकास र सुधारका लागि दुई दिनभित्र स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
- बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले नेप्सेको पुनर्संरचना, संस्थागत सुधार र नयाँ प्रविधि विकासलाई कार्ययोजनामा प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।
- सोमबार नेप्से सूचक २५७० अङ्कमा झरेपछि लगानीकर्ताले बोर्ड घेराउ गर्दै बजारको मनोबल बढाउन तत्काल ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।
३० असार, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पूँजी बजार विकासका लागि आजभोलिमै कार्ययोजना ल्याउने भएको छ । बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले सेयर बजार अनुकूल हुनेगरी दुई दिनभित्र कार्ययोजना ल्याइने जानकारी दिए ।
अनलाइनखबरसँग कुराकानी गर्दै भट्टले आफू लगानीकर्तासँग निरन्तर सम्वादमा रहेको र सम्भव भएमा आज अन्यथा भोलिसम्म बजार विकासको स्पष्ट कार्यायोजना ल्याइने बताए ।
‘स्पष्ट मार्गचित्र सार्वजनिक गर्न बोर्ड तयारीमा जुटिरहेको छ, जसमा समय तोकेरै नेप्सेको पुनर्संरचनादेखि बोर्डको संस्थागत सुधार, नयाँ प्रविधि विकास, कारोबारका विविध उपकरणका विषय समेट्नेछौं’ अध्यक्ष भट्टले भने ।
बोर्डले एक वर्षभित्र गर्ने कार्यलाई तदारुकताका साथ अघि बढाउने उनले बताए । लगानीकर्तालाई धैर्य रहन आग्रह गर्दै उनले बजेटमा उल्लेख गरिएका विषयलाई समेट्दै मार्गचित्र ल्याइने बताए ।
यसैबीच बजार लगातार घटेपछि लगानीकर्ताको एक समूह आजै धितोपत्र बोर्ड घेराउ गर्न गएको थियो । लगानीकर्ता तिलक कोइरालाको अगुवाइमा गएको समूहले बजारमा मनोबल बढ्नेगरी कार्यायोजना ल्याउन बोर्डलाई सुझाव दिएको छ ।
कोइरालासँग फोन कुराकानीमा अध्यक्ष भट्टले लगानीकर्तासँग छलफल गरी आजभोलिमै स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
सोमबार सेयर बजार करिब ८ महिनाकै न्यूनतम विन्दुमा झरेको छ । सोमबार कायम भएको नेप्सेको २५७० अंक कायम मंसिर ४ गतेयताकै न्यून हो । सो दिन नेप्से २५६० अंकमा थियो ।
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