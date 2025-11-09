+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

शंकास्पद गाडी पार्किङको विषयमा मौन बसे रास्वपा सांसदहरू

आकस्मिक समय, शून्य समय र विशेष समयमा रास्वपाका सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्रको विषय उठाए । विदेशमा रहेका नेपालीको दु:खका विषय उठाए । तर, शंकास्पद गार्डी पाार्किङको विषयमा मौन बसे ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३० गते १३:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख मिडिया हाउसहरूबाहिर गरिएको शंकास्पद पार्किङबारे विपक्षी दलले प्रश्न उठाउँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू मौन रहेका छन्।
  • सांसद अमरेशकुमार सिंहले युवाहरूको आत्मदाहको घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै लोकतन्त्र र जनताको रक्षाका लागि दलहरू एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
  • सिरहामा खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेर तीन बालबालिकाको मृत्यु भएको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद शम्भु कुमार यादवले सरकारसँग उचित सुरक्षा व्यवस्थाको माग गरेका छन्।

३० असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरू सोमबार काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा भएको शंकास्पद गार्डी पाार्किङको विषयमा मौन बसेका छन् ।

विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभामा मिडिया हाउसहरू, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा र भाटभटेनी अगाडि सोमबार भएको शंकास्पद गार्डी पाार्किङको विषय उठाए । तर रास्वपाका सांसदहरू मौन बसे ।

आकस्मिक समय, शून्य समय र विशेष समयमा रास्वपाका सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्रको विषय उठाए । विदेशमा रहेका नेपालीको दु:खका विषय उठाए । तर, शंकास्पद गार्डी पाार्किङको विषयमा मौन बसे ।

रास्वपा सांसद अमरेश कुमार सिंहले सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ का युवा विवेक मण्डलको आत्मदाहको विषय उठाए ।

एक हप्तामै ३ जना युवाले आत्मदाह गरेर मृत्युवरण गरेको स्मरण गरे । तिनै जनाको प्रति संवेदना व्यक्त गर्दै विवेक मण्डलको केसमा प्रधानमन्त्री, रास्वपा पार्टी सभापति रवि लामिछानेबाट चासो व्यक्त भएको र स्वास्थ्य मन्त्रीको तर्फबाट पनि राज्यले हेलिकप्टर पठाएर उपचारको लागि प्रयास गरेको बताए ।

साथै उनले आफूलाई अनुभवी सांसदको रुपमा प्रस्तुत गर्दै जनतामा रहेको निराशा संसदबाट कम गर्नुपर्ने बताए । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दल र संसद बाहिर प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई एकताबद्ध गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

‘लोकतन्त्र रह्यो भने फेरी हामी राजनीति गरौंला । कोहि सत्ता पक्षमा होला कोहि प्रतिपक्षमा होला । सत्ता र प्रतिपक्ष स्थायी होइन,’ उनले भने, ‘आज सत्तामा छ भोलि प्रतिपक्षमा होला जो हिजो सत्ता पक्षमा थियो आज प्रतिपक्षमा छन् तर जनता र लोकतन्त्र समाप्त भयो भने हामी कहिँको नरहौंला ।’

देशमाथि संकट रहेको बताएका उनले पछिल्लो समय सरकारसँग जोडिएर उठेका प्रश्नमा भने केही भनेनन् ।

रास्वपाका अर्का सांसद लालविक्रम थापाले सुनसरीमा गए राति विद्युत्मा समस्या आएको बताए । धरान विद्युत प्राधिकरण शाखामा समस्या आएको कारणले निर्माणको लागि निस्किएका प्राविधिक टोली इटहरी र धरान जंगलमा बीचको जंगलमा गाडी दुर्घटना भएर दुई जनाको ज्यान गएको स्मरण गराए ।

उनीहरूको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपनेर्ए भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।

रास्वपा सांसद दिपक कुमार साहले सुनसरी क्षेत्र नम्बर ४ अन्तर्गत बारा क्षेत्र प्रकाशपुर चक्रघट्टी राजा बास मधुबन गल्फ इडिया लगायत क्षेत्रका नागरिकहरु भोगिरहेको विद्युत समस्याको विषय उठाए ।

‘सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, एक हप्ता देखि यो क्षेत्रमा दैनिक १२ देखि १८ घण्टासम्म विद्युत अवरोध हुने । पटकपटक लाइन जाने आउने भइरहेको छ ।’

भोल्टेजमा हुने असामी उतारचढावका कारण जनजीवन अत्यन्त कष्टकर बनेको बताए । विद्यार्थीको अध्यापन अध्ययन प्रभावित भएको बताए । खानेपानी वितरणमा समस्या आएको सुनाए । होटल, डेरी, आइसक्रिम व्यवसाय तथा साना उद्योगहरु घाटामा गएको उल्लेख गरे ।

रास्वपाकै सांसद शम्भु कुमार यादवले सिरहाको गोलबजार नगरपालिका ७ चौरबा स्थित पशु हटबजार परिसरमा खनेको खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेर एकै परिवारका तीन जना मासूम बालबालिकाको मृत्यु भएको बताए ।

जसमा १२ वर्षीय शबनम खातुन १० वर्षीय रुबिना खातुन र ७ वर्षीय सैफुल शेखको डुबेर निधन भएको थियो । यो घटना एउटा परिवारको पीडा नभएर सार्वजनिक सुरक्षा र स्थानीय निकायको जिम्मेवारी भएको बताए ।

जोखिम व्यवस्थापनसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न भएकाले सरकारले यसमा ध्यान दनुपर्ने आग्रह गरे ।

रास्वपाका अरु सांसदहरू पनि संसद्मा बोले । तर कसैले पनि शंकास्पद गार्डी पार्किङको विषय उठाएनन् । बरु विपक्षी दलहरूले यो विषय उठाउँदा त्यसक्रममा व्यक्त गरिएका शब्दहरूप्रति नियमापत्ति गरे ।

अनलाइनखबर, हिमालय टीभी र कान्तिपुर मिडिया हाउसका कार्यालयअघि सोमबार बिहान शंकास्पद रुपमा गाडी पार्किङ गरिएको थियो । गाडीहरू कार्यालय प्रवेशमा अवरोध गर्ने गरी पार्किङ गरिएको थियो ।

एकै समयमा उस्तै तरिकाले पार्किङ गरिएको थियो । शंकास्पद तरिकाले पार्किङ गरिएपछि मिडिया हाउसहरूले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । त्यसपछि तीनवटै मिडिया हाउसमा प्रहरी आएर गाडीधनीको सोधखोज गरेका थिए । कसले यस्तो गर्‍यो भन्ने अहिलेसम्म प्रहरीले ठोस रुपमा पत्ता लगाएको छैन ।

यो विषयलाई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेश कुमार मल्लले ‘राज्य संरक्षित केही मान्छेहरूबाट नै भएको गतिविधि’ भने ।

यसमा नियमापत्ति गर्दै रास्वपा सांसद टिका संग्रौलाले ‘एउटा व्यक्तिले गरेको क्रियाकलापलाई लिएर सिंगो राज्यलाई मुछ्न’ नपाइने बताइन् ।

नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले एक पछि अर्को प्रश्नको घेरमा सरकार रहेको तर जवाफ नदिएको भनेर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई श्री ८ को संज्ञा दिए ।

लगत्तै रास्वपाका सांसद शिवशंकर यादवले ‘श्री ८ को सरकार भनेर भएको सम्बोधनलाई संविधानले नस्वीकार्ने बताए । ‘सदनले पनि त्यो भाषा स्वीकार्दैन । त्यो रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दछु ।’

रास्वपा शंकास्पद गार्डी पार्किङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रास्वपा सचेतक परियारको प्रश्न : शाही निरंकुशतासँग नझुकेको प्रेस दुई-चारवटा गाडी तेर्स्याएर तर्सिन्छ ?

रास्वपा सचेतक परियारको प्रश्न : शाही निरंकुशतासँग नझुकेको प्रेस दुई-चारवटा गाडी तेर्स्याएर तर्सिन्छ ?
प्रतिपक्षको प्रतिवाद गर्न संसद्‌मा नियमापत्तिको सहारा लिँदै रास्वपा

प्रतिपक्षको प्रतिवाद गर्न संसद्‌मा नियमापत्तिको सहारा लिँदै रास्वपा
कान्तिपुरको गेटमा छाडिएको गाडी रास्वपा नेताको, भूपदेवले गरेका थिए विभागमा मनोनीत

कान्तिपुरको गेटमा छाडिएको गाडी रास्वपा नेताको, भूपदेवले गरेका थिए विभागमा मनोनीत
प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध छौं : रास्वपा

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध छौं : रास्वपा
मिडियाको गेटमा गाडी पार्किङबारे बोल्यो रास्वपा, संलग्नमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण

मिडियाको गेटमा गाडी पार्किङबारे बोल्यो रास्वपा, संलग्नमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्राविधिक पक्ष र अनुगमन अत्यन्तै कमजोर : सांसद खरेल

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्राविधिक पक्ष र अनुगमन अत्यन्तै कमजोर : सांसद खरेल

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि
सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?

सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?
यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?

यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?
सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो

सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो
कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्

कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्
‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’

‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’
लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित